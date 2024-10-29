İsrail'in Hava Saldırısında 60 Kişi Hayatını Kaybetti

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BEYRUT, 29 Ekim (Xinhua) -- İsrail'in Bekaa Vadisi'nin doğusuna düzenlediği hava saldırılarında aralarında iki çocuğun da bulunduğu en az 60 kişi hayatını kaybederken, 58 kişi de yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, çoğu Baalbek bölgesinde olmak üzere vadideki 12 bölgenin vurulduğu ve kurtarma çalışmaları devam ettiği için ölü sayısının henüz kesinleşmediği belirtildi.

Baalbek Valisi Beşir Hıdır, saldırıları Lübnan ve İsrail arasındaki çatışmanın başlamasından bu yana bölgeye yapılan "en şiddetli" saldırılar olarak niteleyerek kınadı.

23 Eylül'den bu yana Lübnan'a yönelik hava saldırılarını yoğunlaştıran ve çoğunlukla Hizbullah'ı hedef alan İsrail, son dönemde kuzey sınırında bir kara harekatı başlattı.