İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentine düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk 8 Filistinli yaşamını yitirdi.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre İsrail savaş uçakları, Refah şehrindeki iki eve hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.
İsrail'in Refah şehrinin doğusundaki El-Ceine Mahallesi'nde bir eve düzenlediği hava saldırısında da bir kadın öldü.
Son Dakika › Güncel › İsrail'in hava saldırısında 8 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangın, 16. saatin sonunda itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangın alanında soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çevreye sıçraması ve çevredeki iş yerlerinin güvenliğinin sağlanması için gece boyunca çalışmalar devam etti. Yangının bilançosu günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı. Bölgede polis, jandarma, sağlık, ABB ve AFAD ekipleri bulunurken, itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Toyota, dizel motorların önümüzdeki yıllarda da kullanılmaya devam edeceğini belirtti. Şirket, kamyon ve SUV gibi ağır sınıf araçlar için dizel motorun hala güvenilir bir performans sunduğunu ifade etti. Ancak çevreyi kirletmemek adına emisyon oranının düşürülmesi gerektiğini kabul etti. Toyota, hidrojen ve sentetik yakıt gibi çözümlerle içten yanmalı motorlu araç üretimini sürdürmeyi hedefliyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?