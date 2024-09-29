İsrail'in Hudeyde'ye Hava Saldırısı: 4 Ölü

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Yemen'deki Husiler, İsrail ordusunun Hudeyde'ye hava saldırısı düzenlediğini ve 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

???????Husilere ait "El-Mesire" televizyon kanalının haberine göre, İsrail savaş uçakları, Yemen'in batısındaki Hudeyde kentini hedef aldı.

İsrail ordusu, Hudeyde kentinde bir elektrik santralini bombaladı.

İsrail ordusunun saldırısında ilk belirlemelere göre, Hudeyde limanında 1 işçi ile elektrik santralinde 3 mühendis hayatını kaybetti, 49 kişi yaralandı.

Sağlık ve arama kurtarma ekipleri hedef alınan El-Hali elektrik santralinde kayıplar için arama çalışmalarını sürdürüyor.

Sosyal medya aktivistlerinin yayınladığı görüntülerde, İsrail saldırısı nedeniyle Hudeyde limanında büyük bir yangın çıktığı görülüyor.

İsrail ordusu saldırıları üstlendi

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, çok sayıda savaş uçağının Ras İsa ve Hudeyde limanlarında Husilere ait mevkileri hedef aldığı ifade edildi.

İsrail savaş uçaklarının, petrol ticareti için kullanılan Hudeyde limanı ile elektrik santrallerini vurduğu kaydedildi.

Bunun Husilerin, İsrail'i hedef alan saldırılarına verilen bir "yanıt" olduğu ifade edilen açıklamada, hedef alınan limandan Husilerin İran'a ait askeri araç ve malzemeleri naklettiği ileri sürüldü.

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonu da İsrail ordusunun Hudeyde limanında petrol tankerlerini hedef aldığını belirterek, limanda çıkan yangının fotoğraflarını yayınladı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde de bunun İsrail'in temmuz ayında düzenlediği saldırıdan daha "geniş ve kapsamlı" olduğu vurgulandı.

Husiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD dönüşü sırasında, Tel Aviv'in güneydoğusundaki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurduklarını duyurmuştu.

İsrail ordusundan daha önce yapılan açıklamada da Yemen'den ülkenin ortasına doğru fırlatılan bir füzenin engellendiği ve Tel Aviv'de sirenlerin çaldığını belirterek, bunun İsrailliler arasında paniğe yol açtığı duyurulmuştu.

İsrail ordusu, temmuz ayında Husilerin Tel Aviv'e gerçekleştirdiği ve bir İsraillinin öldüğü saldırının ardından Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde Limanı'nda Husilerin askeri hedeflerine hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda 9 kişi ölmüş, 89 kişi de yaralanmıştı.