İsrail\'in İdam Ceza Yasası Protesto Edildi

İsrail'de Filistinli esirlere uygulanması öngörülen "idam cezası" yasası Erzurum ve Iğdır'da protesto edildi.

Erzurum Sivil Toplum Platformu ve Filistin'e Destek Platformu tarafından cuma namazı sonrası Lalapaşa Camisi bahçesinde düzenlenen program, kar yağışı altında gerçekleşti.

Programa bazı vatandaşlar kefiye ile bir vatandaş da ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden ülkenin eski lideri Ali Hamaney'in posteriyle katıldı.

Grup adına açıklama yapan Filistin'e Destek Platformu İl Başkanı Prof. Dr. Abdulvahap Özsoy, dünyada tüm değerlerin yok sayıldığı bir zamandan geçildiğini söyledi.

Özsoy, İsrail'in saldırılarına dünyanın dört bir yanından tepki gösterildiğini belirterek, "Gözü dönmüş azgın bir siyonist grup tarafından planlanmış ve ne yazık ki uygulamaya konulmuş akıl almaz bir dönemi yaşamaktayız. İnsanlık adeta azgın ve sapkın bir ideoloji tarafından ne yazık ki rehin alınmıştır." dedi.

Esaret girişimine karşı kayıtsız kalınmadığını ifade eden Özsoy, şunları kaydetti:

"Siyonist rejim şunu bilsin ki, zalimlerin tümüne canımız, başımız, elimiz, varımız ve yoğumuzla direneceğiz. Siyonist İsrail rejimi tarafından Gazze'de işlenen soykırımın kahredici acısı vicdanlarda canlılığını korurken, Lübnan ve İran'da ortaya konan yeni vahşetler insanlığı bir kez daha derinden sarsmaktadır. İsrail'in Filistinlilere karşı idamı yasalaştırması tam bir vahşet ve açık bir hukuk ihlalidir. İşgal ettikleri toprakların gerçek sahiplerini ipe götürmeye cüret etmek demek, kendi ipini çekmekten, terör devletinin kaçınılmaz sonunu hazırlamaktan başka bir şey değildir."

Program, ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlere dua edilmesinin ardından sona erdi.

Iğdır

Iğdır'da da Ulu Camisi önünde bir araya gelen kalabalık, İsrail'i kınayan pankartlar ile "Gazze'ye sessizlik insanlığa ihanettir" yazılı pankartlar açtı.

Kalabalık adına açıklamada bulunan Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Iğdır Şube Başkanı Erkan Çiğdem, gözü dönmüş, azgın bir grup siyonist tarafından planlanmış ve ne yazık ki uygulamaya konulmuş akıl almaz bir dönemin yaşandığına dikkati çekti.

Tüm değerlerin yok sayıldığı, çiğnendiği bir zaman diliminden geçildiğini belirten Çiğdem, "İnsanlık adeta azgın ve sapkın bir ideoloji tarafından ne yazık ki rehin alınmıştır. Biz esir değiliz. Bu esaret girişimine karşı kayıtsız kalacak da değiliz. Siyonist rejim şunu bilsin ki zalimlerin topuna, canımızla, başımızla, elimizle, aşımızla, varımızla, yoğumuzla direneceğiz." şeklinde konuştu.

İsrail'in soykırım ve vahşetlerine devam ettiğinin altını çizen Çiğdem, şöyle devam etti:

"Siyonist İsrail rejimi tarafından Gazze'de işlenen soykırımın kahredici acısı vicdanlarda canlı dururken, Lübnan'da ve İran'da ortaya konan yeni vahşetler insanlığı bir kez daha derinden sarsmaktadır. 165 İranlı öğrencinin, siyonist rejim tarafından okul sıralarında katledilmesi ve bu katliamın küresel vicdanda yeteri kadar yer bulmaması bizleri derinden sarssa da bugün burada olduğu gibi dünyanın dört bir yanından yükselen itiraz sesleri bir nebze olsun umudumuzu yeşertmektedir."

"200'ü aşkın gemiyle yola çıkacak Sumud Filosu'na tam desteğimizi ilan etmek istiyoruz"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yargılanacağı ve hak ettiği cezayı çekeceğini kendisinin de bildiğini ifade eden Çiğdem, şunları söyledi:

"Gün gelecek zalimler hak ettikleri muameleye maruz bırakılacaktır. Gün gelecek akan her göz yaşının, dökülen her kanın ve yetim bırakılan her canın hesabı sorulacaktır ve zalimler için cehennem daima yaşayacaktır. Bizler Filistin'e Destek Platformu olarak meşrep, mezhep, siyasi görüş, din ve dil ayrımı yapmaksızın küresel bir direniş hareketi başlatmakta, her yönden ve her hususta zalim siyonist rejimle mücadele etmekte kararlıyız. Bu bağlamda ikinci kez 200'ü aşkın gemiyle yola çıkacak Sumud Filosu'na tam desteğimizi ilan etmek istiyoruz."