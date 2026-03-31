İsrail'in İdam Yasasına Protesto
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in İdam Yasasına Protesto

31.03.2026 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas, İsrail'in Filistinli esirlere yönelik idam yasasını ırkçılık olarak nitelendirdi. Protestolar yapıldı.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam" yasasını, "Siyonist ırkçılığın tarihteki en kötü örneklerinden biri" olarak nitelendirdi.

Gazze'de İsrail'de onaylanan idam yasasını protesto için Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) binası önünde gösteri düzenlendi. Göstericiler Filistinli esirlerin fotoğraflarını ve yasa karşıtı ibarelerin yer aldığı pankartlar taşıdı.

Hamas Sözcüsü Kasım, gösteride yaptığı konuşmada, "Bu yasa açıkça ırkçı bir uygulamadır ve Siyonist ırkçılığın tarihteki en kötü örneklerinden biridir." dedi.

Kabul edilen yasanın Filistinli esirlerin hayatı için gerçek bir tehlike; tüm uluslararası ve insani yasaların açıkça ihlali olduğunu ifade eden Kasım "Filistinliler, ulusal ve İslami güçler ile sivil toplum olarak bu tehlike ve ırkçılıkla mücadele için yeni bir strateji oluşturmalıyız." diye konuştu.

Filistin halkının birleşmesi ve gerçek baskı oluşturması gerektiğini dile getiren Kasım, "Arap ve İslam dünyasındaki halkların da büyükelçilikler önünde harekete geçmesi gerekiyor. Uluslararası toplumdan ve insan hakları kuruluşlarından açık ve net bir tavır bekliyoruz." şeklinde konuştu.

İsrail'in "dünyanın başka krizlerle meşgul olmasını fırsat bilerek Gazze'de, Batı Şeria'da, Kudüs'te suçlarını artırdığını" vurgulayan Kasım, bu nedenle gerçek bir uluslararası baskı olmazsa "idamların uygulanabileceği" uyarısında bulundu.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Sözcüsü Emani Nauk ise bir suçla itham edilen herkesin temel güvenceden yararlanması gerektiğini belirterek, "Bu güvenceler, herkesin adil bir şekilde yargılanmasını sağlamalı; temel insan haklar ve özgürlüklerden hukuka aykırı veya keyfi biçimde mahrum bırakılmasını engellemelidir. Tüm tutuklular her koşulda insani muamele görmeli, yaşamları, sağlıkları ve onurları korunmalı." ifadelerini kullandı.

Filistinli mahkumlara idam cezası öngören yasa

İsrail Meclisi, pazartesi günü, Filistinli mahkumlara idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını 48 ret oyuna karşı 62 kabulle onaylamıştı.

Yasaya göre, cezanın infazı İsrail Cezaevi Servisi tarafından görevlendirilen gardiyanlar tarafından asılma yoluyla gerçekleştirilecek. İnfazı gerçekleştiren gardiyanın kimliği gizlenecek ve cezai dokunulmazlık tanınacak.

İdama mahkum edilen kişiler ayrı bir gözaltı merkezine yerleştirilecek ve yetkili kişiler dışında kimse onları ziyaret edemeyecek, avukat görüşmeleri ise sadece görüntülü olacak.

Savcılığın talepte bulunmasına gerek kalmaksızın idam cezasının verilmesinin mümkün olacağı ifade edilen tasarıda, idam cezası için oy birliği şartının aranmayacağı ve kararın basit çoğunlukla verileceği belirtiliyor.

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin tabi tutulduğu askeri mahkemelerin de idam cezası verebileceği, bu cezada Savunma Bakanı'nın yargı heyetine görüş bildirme hakkının tasarıda yer aldığı aktarıldı. İsrail işgali altındaki bölgelerde yaşayan Filistinli mahkumlara idam cezası verilmesi halinde, af ve temyiz yolunun kapanacağının tasarıya eklendiği kaydediliyor.

İsrail'de yargılanan mahkumlar için ise idam cezası ömür boyu hapis cezasına çevrilebilecek.

Onaylanan yasada, "İsrail'in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailli veya burada yaşayan birini öldürmek" idam cezasına çarptırmak için gerekçe gösteriliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in İdam Yasasına Protesto - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 16:47:39. #.0.5#
SON DAKİKA: İsrail'in İdam Yasasına Protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.