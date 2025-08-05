İsrail'in İHA Saldırısında 1 Hizbullah Üyesi Öldü

BEYRUT, 5 Ağustos (Xinhua) -- İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA), Lübnan'ın güneyindeki Hiyam kasabasına düzenlediği saldırıda 1 Hizbullah mensubu hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Lübnan Halk Sağlığı Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Acil Operasyon Merkezi, söz konusu saldırıda "1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 sivilin yaralandığını" doğruladı.

Xinhua'ya konuşan Lübnanlı bir güvenlik kaynağı, hayatını kaybeden kişinin "Ali Süleyman Ebu Abbas adında bir Hizbullah mensubu" olduğunu söyledi

Lübnan'ın resmi Ulusal Haber Ajansı ise, "İsrail'e ait 2 İHA'nın, Bint Cubeyl bölgesindeki Yerun köyünün El-Fuvarah mahallesinde park halindeki bir ekskavatörü iki bombayla hedef aldığını" bildirdi.

ABD ve Fransa'nın arabuluculuğunda Hizbullah ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşması, Gazze'deki savaşın tetiklediği çatışmalara son vermişti.

Anlaşmaya rağmen İsrail ordusu zaman zaman Lübnan'da saldırılar düzenliyor ve bu operasyonların Hizbullah'ın "tehditlerini" hedef aldığını iddia ediyor.