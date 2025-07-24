İsrail'in İHA Saldırısında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, insansız hava aracıyla Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail, sınıra yakın Ayta eş-Şab beldesinde bir araca İHA saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusuna ait İHA'ların ayrıca, Ayn Arab el-Vezani bölgesine de bomba attığı kaydedildi.

Beyt Lif Beldesine de iki ayrı saldırı düzenlendi. Ormanlık bölgeye yönelik saldırı sonucu bölgede yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.