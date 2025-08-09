İsrail\'in İHA Saldırısında 1 Kişi Öldü

İsrail'in, insansız hava aracıyla (İHA) Lübnan'ın güneyinde bir aracı hedef alan saldırısında 1 kişi hayatını kaybederken; İsrail tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusunun saldırıları devam ediyor. Gazze'nin yanı sıra Lübnan'a yönelik operasyonlarına da devam eden İsrail, bu kez de Lübnan'a saldırdı.

İSRAİL SALDIRISI CAN ALDI

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Nebatiye kentine bağlı Ayterun beldesi yakınlarında İsrail'in İHA'yla düzenlediği saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu araca düzenlediği İHA saldırısında dört füze kullandı.

İsrail ordusundan saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.