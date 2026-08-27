İsrail'in İHA Saldırısında 2 Filistinli Yaralandı
İsrail, Gazze'deki Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği İHA saldırısında 2 kişiyi yaraladı.
İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'na insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıda biri ağır 2 Filistinli yaralandı.
Filistin medyasında yayımlanan habere göre İsrail, Şati Mülteci Kampı'nda bir evin çatısına İHA saldırısı düzenledi.
Saldırıda yaralanan 2 kişi Şifa Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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