İsrail'in İhlalleri Tarımı Olumsuz Etkiliyor

31.03.2026 11:15
İsrail'in Suriye'deki askeri üsleri, bölgedeki tarım ve hayvancılığı olumsuz etkiliyor.

İsrail'in Baas rejiminin devrilmesinin ardından ihlallerde bulunarak, Suriye topraklarında inşa ettiği askeri üsler ve oluşturduğu noktalar, bölgedeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerini de olumsuz etkiliyor.

Aralık 2024'ten sonra Kuneytra ve Dera illerinde İsrail güçlerinin düzenlediği yüzlerce ihlal ve baskın, bölgedeki tarım arazilerini ve meraları hedef aldı.

İsrail, Kuneytra kırsalını onlarca askeri üs ve noktalarla bölerken, yüzlerce dönümlük arazilerdeki ağaçları da tahrip etti.

Küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin sürülerini otlattığı meralar, bazı alanlara üs inşa edilmesiyle kullanılamaz hale geldi.

Bölgedeki çiftçiler, arazilere erişimin engellenmesi, meraların zarar görmesi ve ürün kayıpları nedeniyle ciddi ekonomik ve sosyal sıkıntılar yaşıyor.

Zeytin ve üzüm ağaçları meyve vermeye devam etse de çiftçiler bu ürünlere ulaşamıyor.

-"Birçok tarım arazisine ulaşım engellendi"

Kuneytra Tarım Müdürü Muhammed Rahhal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Baas rejiminin devrilmesinin ardından İsrail güçlerinin ateşkes hattı içinde ve dışında askeri üs inşa etmeye ve baskınlar düzenlemeye başladığını söyledi.

Rahhal, "Ateşkes hattı boyunca ve iç kesimlerde yaşanan ihlaller, çiftçilerimizi ciddi şekilde etkiledi. Ormanlık alanlar tahrip edildi, birçok tarım arazisine ulaşım engellendi." dedi.

İsrail tarafından püskürtülen bazı kimyasal maddelerin de tarıma zarar verdiğini vurgulayan Rahhal, "Yaptığımız analizlerde bunların yabani ot ilaçları olduğu ortaya çıktı. Ancak bu maddeler meralara ve kışlık ürünlere büyük zarar verdi." ifadelerini kullandı.

Rahhal, özellikle hayvancılıkla geçinenlerin zor durumda olduğunu vurgulayarak, "Mera eksikliği ve sürekli baskılar nedeniyle birçok yetiştirici sürülerini satmak zorunda kaldı." diye konuştu.

-"Komşularımız zeytin ve kiraz ağaçlarına ulaşamadı"

Kuneytralı çiftçi Muhammed el-Hasan, köylerinde tarım faaliyetlerinin büyük ölçüde kısıtlandığını belirterek, "Artık arazilere gitmek büyük bir risk. İsrail güçleri her an o bölgelere girebiliyor. Bu yüzden ne kendimiz ne de çocuklarımızı oralara gönderebiliyoruz." dedi.

Hasan, birçok çiftçinin ürünlerini hasat edemediğini ifade ederek, "Komşularımız zeytin ve kiraz ağaçlarına ulaşamadı." şeklinde konuştu.

Hayvancılığın da ciddi darbe aldığını söyleyen Hasan, "Daha önce mera olarak kullandığımız geniş alanlara artık giremiyoruz. Çobanlara ateş açılması nedeniyle insanlar hayvanlarını satmak zorunda kaldı." ifadelerini kullandı.

-"Bize 'bu topraklar bizim' diyorlar. Oysa bu araziler bize ait"

Bölgedeki bir diğer çiftçi ve hayvan yetiştiricisi Hüseyin Bekir ise yaşadıkları mağduriyeti, "Arazilerim var ama ulaşamıyoruz. Ne tarım yapabiliyoruz ne de hayvanlarımızı otlatabiliyoruz. Hatta yollardan geçmemiz bile engelleniyor" sözleriyle anlattı.

Bekir, çobanların sık sık tehdit edildiğini belirterek, "Bize 'bu topraklar bizim' diyorlar. Oysa bu araziler bize ait." dedi.

Kendisine ait 500 dönümlük araziye erişemediğini dile getiren Bekir, yetkililere çağrıda bulunarak, "Bu durum artık dayanılmaz hale geldi. Bir çözüm bulunmasını istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

