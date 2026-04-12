İsrail'in Iran Saldırısının Maliyeti 35 Milyar Şekel

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve 40 gün süren savaşın Tel Aviv yönetimine maliyetinin 35 milyar İsrail şekeli (11,5 milyar dolar) olduğu bildirildi.

The Times of Israel gazetesinin Maliye Bakanlığının savaşın mali yüküne ilişkin ön değerlendirmesine dayandırdığı haberinde, İran'a saldırıların Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'da düşüş ve devlet harcamalarındaki artış dahil olmak üzere yüksek ekonomik maliyetler doğurduğu aktarıldı.

Haberde, ön değerlendirmelere göre savaşın Tel Aviv yönetimine maliyetinin 35 milyar İsrail şekelini (11,5 milyar dolar) bulduğu belirtildi.

İran'a saldırıların mali yükünün yaklaşık 22 milyar İsrail şekeli (7,25 milyar dolar) tutarındaki kısmını, İsrail ordusu, Savunma Bakanlığı, Ulusal Güvenlik Bakanlığı ve diğer güvenlik kurumlarının yaptığı savunma ve askeri harcamaların oluşturduğu kaydedildi.

Söz konusu tutarın 2026 yılı bütçesi kapsamında önceden Savunma Bakanlığı bütçesine eklendiği de belirtildi.

İran misillemelerinin yol açtığı hasar, kapalı kalan işletmelerin zararı ve ücretsiz izne ayrılan çalışanlara ödemeler için tazminat paketi oluşturulduğu aktarılan haberde, söz konusu tazminat paketinin toplamda 12 milyar İsrail şekeline (4 milyar dolar) mal olmasının beklendiği aktarıldı.

Haberde, Sosyal İşler Bakanlığı ve hastanelere yapılan ödemeleri de kapsayan sivil harcamalar için 1 milyar İsrail şekeli (329 milyon dolar) kullanıldığı ifade edildi.

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, 8 Nisan'da geçici ateşkese varılmıştı.