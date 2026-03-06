İsrail'in İran ve Lübnan'a Saldırıları Uzatılıyor

İsrail ordusunun ABD ile birlikte 28 Şubat'ta başlattığı saldırıları haftalarca, hatta daha fazla sürdürmek için planlarının hazır olduğu açıklandı.

İsrail basınına konuşan askeri yetkililer, ilerleyen haftalarda ve gerekirse daha uzun süre İran'a saldırıları devam ettirmeyi planladıklarını belirtti.

Askeri yetkililer, İran'ın 100 ile 200 arasında füze fırlatma rampasının hala faaliyet gösterdiğini ileri sürdü.

-İsrail'den İran'a 6 bin 500'ün üzerinde mühimmat

İsrail ordusu, ABD ile birlikte İran'a karşı saldırıların 28 Şubat sabahı başlatılmasından beri 6 bin 500'den fazla mühimmat kullanıldığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 150 İsrail savaş uçağının İran'a 2 bin 500'ün üzerinde saldırı düzenlediği bildirildi.

Saldırıların yeni bir aşamaya geçtiğini öne süren İsrail ordusu, İran genelinde ve başkent Tahran'da silah üretim tesislerine yönelik saldırılarını artırdığını savundu.

-İsrail Genelkurmay Başkanı, Lübnan'da "büyük fırsat" ele geçirdiklerini iddia etti

İsrail ordusu Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, kara işgalini ilerletmek için şiddetli saldırılara giriştikleri Lübnan'da "büyük fırsat" ele geçirdiklerini öne sürdü.

Genelkurmay Başkanı Zamir, İsrail'in kuzeyinde yerel yöneticilere yaptığı konuşmada, Lübnan'a düzenledikleri yoğun saldırılara ilişkin konuştu.

Uzun soluklu saldırılar için önemli hazırlıklar yaptıklarını söyleyen Zamir, "Fırsatı değerlendirmek ve güvenlik durumunda değişiklik sağlamak için her şeyi yapacağız." dedi.

Zamir, Hizbullah'ın İran'ın yanında yer almayı seçmenin bedelini ödediğini iddia ederek, "Hizbullah'ı silahsızlandırmaktan vazgeçmeyeceğiz." dedi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren ülkeye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 217'e yükseldiğini, 798 kişinin yaralandığını açıklamıştı.