İsrail'in İran ve Lübnan'a Saldırıları Uzatılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in İran ve Lübnan'a Saldırıları Uzatılıyor

06.03.2026 23:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, ABD ile birlikte İran'a saldırıları sürdürecek ve Lübnan'daki kara işgalini genişletecek.

İsrail ordusunun ABD ile birlikte 28 Şubat'ta başlattığı saldırıları haftalarca, hatta daha fazla sürdürmek için planlarının hazır olduğu açıklandı.

İsrail basınına konuşan askeri yetkililer, ilerleyen haftalarda ve gerekirse daha uzun süre İran'a saldırıları devam ettirmeyi planladıklarını belirtti.

Askeri yetkililer, İran'ın 100 ile 200 arasında füze fırlatma rampasının hala faaliyet gösterdiğini ileri sürdü.

-İsrail'den İran'a 6 bin 500'ün üzerinde mühimmat

İsrail ordusu, ABD ile birlikte İran'a karşı saldırıların 28 Şubat sabahı başlatılmasından beri 6 bin 500'den fazla mühimmat kullanıldığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 150 İsrail savaş uçağının İran'a 2 bin 500'ün üzerinde saldırı düzenlediği bildirildi.

Saldırıların yeni bir aşamaya geçtiğini öne süren İsrail ordusu, İran genelinde ve başkent Tahran'da silah üretim tesislerine yönelik saldırılarını artırdığını savundu.

-İsrail Genelkurmay Başkanı, Lübnan'da "büyük fırsat" ele geçirdiklerini iddia etti

İsrail ordusu Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, kara işgalini ilerletmek için şiddetli saldırılara giriştikleri Lübnan'da "büyük fırsat" ele geçirdiklerini öne sürdü.

Genelkurmay Başkanı Zamir, İsrail'in kuzeyinde yerel yöneticilere yaptığı konuşmada, Lübnan'a düzenledikleri yoğun saldırılara ilişkin konuştu.

Uzun soluklu saldırılar için önemli hazırlıklar yaptıklarını söyleyen Zamir, "Fırsatı değerlendirmek ve güvenlik durumunda değişiklik sağlamak için her şeyi yapacağız." dedi.

Zamir, Hizbullah'ın İran'ın yanında yer almayı seçmenin bedelini ödediğini iddia ederek, "Hizbullah'ı silahsızlandırmaktan vazgeçmeyeceğiz." dedi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren ülkeye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 217'e yükseldiğini, 798 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Savunma, Güncel, Lübnan, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in İran ve Lübnan'a Saldırıları Uzatılıyor - Son Dakika

Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye’ye çevrildi Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye'ye çevrildi
Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı
İran’dan Tel Aviv’e fırlatılan füzenin üzerine ’’Minab okulu kız öğrencilerinin anısına’’ yazıldı İran'dan Tel Aviv'e fırlatılan füzenin üzerine ''Minab okulu kız öğrencilerinin anısına'' yazıldı
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Uzun süreli bir savaşa hazırız İran Devrim Muhafızları Ordusu: Uzun süreli bir savaşa hazırız
Trump’tan İran’ın olası yeni lideri için olay sözler: Kabul edilemez Trump'tan İran'ın olası yeni lideri için olay sözler: Kabul edilemez

22:06
İran’dan Aliyev’i küplere bindirecek açıklama
İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama
21:35
Mahmud Abbas, İran’ı kınadı
Mahmud Abbas, İran'ı kınadı
21:34
Erden Timur’un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
21:14
İran, Suudi Arabistan’daki ABD üssünü vurdu
İran, Suudi Arabistan'daki ABD üssünü vurdu
20:29
Netanyahu’sunu, Trump’ını çıldırtacak mesaj: Türkiye’nin yanındayız
Netanyahu'sunu, Trump'ını çıldırtacak mesaj: Türkiye'nin yanındayız
20:28
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 23:31:24. #.0.5#
SON DAKİKA: İsrail'in İran ve Lübnan'a Saldırıları Uzatılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.