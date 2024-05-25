İsrail'in işgal ettiği Refah Sınır Kapısı'nın açılması bekleniyor - Son Dakika
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İsrail'in işgal ettiği Refah Sınır Kapısı'nın açılması bekleniyor

İsrail\'in işgal ettiği Refah Sınır Kapısı\'nın açılması bekleniyor

Gazze Şeridi'nde 20 binden fazla hasta ve yaralının, İsrail ordusunun Refah'a kara saldırısı düzenledikten sonra Filistin tarafını işgal ettiği Refah Sınır Kapısı'nın açılmasını beklediği belirtildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in işgal ettiği Refah Sınır Kapısı'ndaki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

25.05.2024 17:07
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Gazze Şeridi'nde 20 binden fazla hasta ve yaralının, yurt dışında tedavi için İsrail ordusunun Refah'a kara saldırısı düzenledikten sonra Filistin tarafını işgal ettiği Refah Sınır Kapısı'nın açılmasını beklediği belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in işgal ettiği Refah Sınır Kapısı'ndaki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kudra, İsrail'in Refah'ı işgalinden bu yana hiçbir hasta ve yaralının yurt dışına çıkamadığını, hiç kimsenin de geri dönemediğini ifade etti.

Gazze'de 20 binden fazla kanser, kalp hastası ile yaralının sınır kapısının açılmasını beklediğini kaydeden Kudra, İsrail'in sivillere yönelik savaş suçları işlediğine, uluslararası hukukta yer alan hasta ve yaralı haklarını açıkça ihlal ettiğine dikkati çekti.

Kudra, uluslararası toplumdan, Gazze'deki sağlık kurumlarının çoğunun İsrail tarafından kasıtlı olarak hizmet dışı bırakılmasından ötürü bu hasta ve yaralıları ölümden kurtarmak için harekete geçmesini talep etti.

Sözcü, "İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 493'ten fazla sağlık personelinin öldürüldüğünü, 310'dan fazlasının alıkonulduğunu" kaydetti.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Refah'ın doğusuna kara saldırısı başlatmış Mısır'a açılan sınır kapısı Refah'ın Filistin tarafında kontrolü ele geçirmişti.

İsrail ordusunun işgal ettiği bölge Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına çıkmak için kullandıkları tek geçiş noktası Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 903 Filistinli öldürüldü, 80 bin 420 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in işgal ettiği Refah Sınır Kapısı'nın açılması bekleniyor - Son Dakika

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