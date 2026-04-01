İsrail'in Kalendiya Kontrol Noktası Kapandı

01.04.2026 00:10
İsrail, Filistinli esirlere idam cezası yasasına karşı tehditler nedeniyle Kalendiya'yı kapattı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti ile Doğu Kudüs arasındaki Kalendiye kontrol noktasını geçişlere kapattı.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığı bilgiye göre, İsrail Meclisi'nin Filistinli esirleri hedef alan idam yasasını onaylamasına karşı tepkiler kapsamında Batı Şeria'nın Ramallah kenti ile Doğu Kudüs arasında yer alan Kalendiya kontrol noktasında gerilim yaşandı.

İsrail'in takviye güç göndererek Batı Şeria ile Doğu Kudüs arasındaki geçişleri kapattığı bölgede yasayı protesto eden Filistinli gençler, lastikler yaktı ve kendilerine müdahale eden İsrail güçlerine taşlarla karşılık verdi.

İsrail güçleri ile Filistinli gençler arasında gerilimin sürdüğü bölgede yaralanmalara dair herhangi bir bilgi verilmedi.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın düzenlediği belirtildi.

İsrail güçlerinin, baskına tepki gösteren Filistinlilere gerçek mermi ve gaz bombasıyla müdahale ettiği aktarılan haberde, olayda Filistinli bir çocuğun İsrail kurşunuyla yaralandığı ifade edildi.

Filistinli mahkumlara idam cezası öngören yasa

İsrail Meclisi, 30 Mart Pazartesi Filistinli tutuklulara idam cezasını öngören tartışmalı yasa tasarısını 48 ret oyuna karşı 62 evet oyuyla onaylamıştı.

Onaylanan yasaya göre, cezanın infazı İsrail Cezaevi Servisi tarafından görevlendirilen gardiyanlar tarafından asılma yoluyla gerçekleştirilecek. İnfazı gerçekleştiren gardiyana kimlik gizliliği ve cezai dokunulmazlık tanınacak.

İdama mahkum edilen kişiler ayrı bir gözaltı merkezine yerleştirilecek ve yetkili kişiler dışında kimse onları ziyaret edemeyecek, avukat görüşmeleri ise sadece görüntülü olacak.

Savcılığın talepte bulunmasına gerek kalmaksızın idam cezasının verilmesinin mümkün olacağı ifade edilen tasarıda, idam cezası için oy birliği şartının aranmayacağı ve kararın basit çoğunlukla verileceği belirtiliyor.

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin yargılandığı askeri mahkemelerin de idam cezası verebileceği, bu cezada Savunma Bakanı'nın yargı heyetine görüş bildirme hakkının tasarıda yer aldığı aktarıldı.

İşgal altındaki bölgelerde yaşayan Filistinli mahkumlara idam cezası verilmesi halinde af ve temyiz yolunun kapanacağının tasarıya eklendiği kaydediliyor.

İsrail'de yargılanan mahkumlar için ise idam cezası ömür boyu hapis cezasına çevrilebilecek.

Onaylanan yasada, "İsrail'in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailli veya burada yaşayan birini öldürmek" idam cezasına çarptırmak için gerekçe gösteriliyor.

Kaynak: AA

