İsrail'in Kudüs ve Beytüllahim'deki Saldırıları - Son Dakika
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İsrail'in Kudüs ve Beytüllahim'deki Saldırıları

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İsrail ordusu ve sivilleri tarafından 6 Filistinli yaralandı. Saldırılar devam ediyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Kudüs ve Beytüllahim'deki saldırılarında biri çocuk 6 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırıları hakkında bilgi verildi.

Beytüllahim kentinin doğusunda yer alan Cenata bölgesinde, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından düzenlenen saldırıda 5 Filistinlinin darp edildiği ve göz yaşartıcı gazdan etkilenerek yaralandığı belirtildi.

Kalendiya Mülteci Kampı'nda, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yapılan saldırıda bir Filistinli çocuğun İsrail askerlerinin ateşinde yaralandığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek sokaklara konuşlanırken, Kefr Akab bölgesindeki UNRWA'ya ait eğitim merkezine de baskın yapıldı.

Filistin Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Kalendiya'daki UNRWA merkezini boşaltmaya başladığı, UNRWA çalışanlarının merkezden çıkarıldığı ve bölgeye dönmemeleri yönünde uyarıldığı belirtilmişti.

UNRWA ise İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Eğitim Merkezine el koymasına tepki göstermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Kudüs ve Beytüllahim'deki Saldırıları - Son Dakika

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