İsrail'in Kuneytra'da Hava Saldırısı - Son Dakika
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İsrail'in Kuneytra'da Hava Saldırısı

İsrail ordusu, Kuneytra'da yeni yönetime ait bir araca hava saldırısı düzenleyerek panik yarattı.

01.02.2025 18:46
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Suriye topraklarında işgale devam eden İsrail ordusu, Kuneytra ilinde yeni yönetime ait askeri bir araca hava saldırısı düzenledi.

İsrail'e ait insansız hava araçları (İHA), ülkenin güneybatısındaki Kuneytra kırsalında bulunan Süveyse köyü yakınlarında yeni yönetimin aracını roketlerle hedef aldı.

Askeri aracın sivil yerleşim yerlerine yakın konumda bulunması, bölge sakinleri arasında panik ve korkuya neden oldu. Saldırının ardından bölgede, İsrail ordusuna ait keşif uçaklarının hareketliliği de yoğun şekilde gözlemlendi.

AA muhabirine saldırı anını anlatan köy sakinlerinden Şadi Zeyd, yakınlarıyla evlerinin bahçesinde otururken birden çok güçlü patlama sesi duyduğunu belirtti.

Patlamanın yaşandığı yere gittiğinde İsrail roketlerinin askeri aracın hemen yanına düştüğünü gördüğünü aktaran Zeyd, "Uluslararası topluma çağrımız, bu tür ihlallerin derhal durdurulmasıdır çünkü burada, askeri birliğe yakın noktada okullar ve sivil yerleşim alanları var." dedi.

İsrail'in Suriye'ye saldırıları ve işgali

Suriye'de 27 Kasım 2024'te şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık 2024'te 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun ülkeye saldırıları arttı.

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Kuneytra'da Hava Saldırısı - Son Dakika

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