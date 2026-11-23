KUNEYTRA (AA) – MUHAMMED KARABACAK - Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ve Dera illerinde sınır hattında yaşayan çiftçiler, İsrail ordusunun bölgeyi "güvenlik alanı" ilan ederek kurduğu askeri noktalar nedeniyle zeytinliklerine erişemiyor. Çiftçiler, en önemli geçim kaynakları olan zeytinliklerini işleyemedikleri için hem üretim hem de gelir kaybı yaşıyor.

İsrail ordusunun sınır hattındaki askeri faaliyetleri ve güvenlik gerekçesiyle uyguladığı kısıtlamalar, bölgedeki tarımsal faaliyetleri sekteye uğrattığı gibi sivillerin günlük yaşamını ve ekonomiyi de olumsuz etkiliyor.

AA muhabirine konuşan Suriyeliler yaşadıkları sıkıntıları anlattı.

Kuneytra'nın Cebata el-Haşab köyünde yaşayan Hasan Ahmed, İsrail ordusuna ait bir devriyenin 25 Nisan 2024'te sabah saatlerinde arazilerinde bulunan 16 yaşındaki oğlu Saddam'ı alıkoyarak Suriye içinde işgal altındaki bölgelere götürdüğünü anlattı.

Devrik Esed rejimi döneminde takip altında bulunduğu için o dönem ilgili makamlara ulaşmakta güçlük çektiğini belirten Ahmed, yalnızca Birleşmiş Milletler (BM) ve Kızılhaç aracılığıyla telefon görüşmeleri yapabildiğini ancak bu girişimlerden sonuç alamadığını ifade etti.

Ahmed, bu sene ise 27 Mayıs sabahı bir arkadaşının kendisini arayarak arazisinde İsrail'e ait iş makinelerinin bulunduğunu haber verdiğini söyledi.

Bölgeye gittiğinde İsrail ordusuna ait buldozer ve tankların yaklaşık 11 dönümlük arazisini tahrip ettiğini gördüğünü anlatan Ahmed, 27 yıllık zeytin ağaçlarının yanı sıra hayvanları için kullandığı ahırın da yıkılmış olduğunu dile getirdi.

Arazisinde bulunan yaklaşık 450 ila 500 zeytin, kiraz ve ceviz ağacının söküldüğünü söyleyen Ahmed, yaşadığı üzüntüyü şu sözlerle anlattı:

"Ağaçlara büyük bir üzüntüyle bakıyor, onların gözlerimin önünde nasıl bu kadar soğukkanlılıkla söküldüğünü izliyordum. Ağaç insanın ruhu gibidir. Bir çocuk nasıl büyütülüp yetiştiriliyorsa ağaç da öyle yetiştirilir."

"Hangi bedel teklif edilirse edilsin arazimi satmam"

Arazisini satması için kendisine birçok teklif yapıldığını ancak bunların hiçbirini kabul etmediğini vurgulayan Ahmed, şöyle konuştu:

"Hangi bedel teklif edilirse edilsin arazimi satmam mümkün değil. Bugün de toprağımızı işlemeye devam ediyoruz ve bundan vazgeçmeyeceğiz. Arazim bu şekilde yerle bir edilmiş olsa bile onu yine satmam."

İsrail'in oluşturduğu "güvenlik hattı", kazdığı hendek ve yaptığı toprak set nedeniyle arazisine ulaşamadığını dile getiren Ahmed, hendeğin yaklaşık 4 metre derinliğinde ve 4 metre genişliğinde olduğuna dikkati çekti.

Arazisini ancak uzaktan dürbünle görebildiğini dile getiren Ahmed, arazinin tamamen tahrip edildiğini ve eski halinden eser kalmadığını söyledi.

2023 yılında arazisinden yaklaşık 4 ton zeytin elde ettiğini belirten Ahmed, ağaçların büyümeye devam etmesiyle üretimin daha da artmasını beklediğini ifade etti.

İsrail'in işgal ettiği topraklardan bir gün çekileceğine inandığını vurgulayan Ahmed, yeni arazilere zeytin fidanları dikerek tarım faaliyetlerini sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Çiftçiler hasat yapamıyor

Kuneytra kırsalındaki El-Haceriyye (Işş el-Gurab) bölgesinde yaşayan çiftçi Ebu Celal Sami de bölgedeki tarım arazilerinde zeytin, kiraz, elma, kayısı, armut, dut, incir, üzüm, badem ve ceviz ağaçlarının bulunduğunu belirtti.

Yolların kapatılması nedeniyle arazilerine giremediklerini anlatan Sami, incir ve zeytin hasadını gerçekleştiremediklerini, ağaçlarda kalan elmalara da ulaşamadıklarını söyledi.

Arazilere erişebilmek için yolların yeniden açılmasını beklediklerini belirten Sami, söz konusu toprakların çok sayıda ailenin temel geçim kaynağı olduğunu vurguladı.

Sami, her ailede birden fazla kişinin bu topraklardan elde edilen gelirle geçimini sağladığını ifade etti.

"Çiftçinin geçim kaynağı, kendi toprağıdır"

Tarım ve hayvancılıkla uğraşarak kendi kendilerine yettiklerini dile getiren Sami, çiftçilerin geçimlerini doğrudan topraklarından sağladığını belirterek, "Çiftçinin geçim kaynağı, kendi toprağıdır." dedi.

Normal yıllarda arazilerinden 2 ila 3 ton zeytin elde ettiklerini kaydeden Sami, verimin düşük olduğu yıllarda bile yaklaşık 1 ton ürün alabildiklerini söyledi.

"Topraklarımızı satmayız, isteseydik çoktan satar yıllar önce ülkeyi terk ederdik"

Toprakların kendileri için atalarından kalan bir miras olduğunu vurgulayan Sami, şöyle konuştu:

"Biz satmayız, aksine satın alırız. Bu topraklar babalarımızdan ve dedelerimizden kalan bir miras. Satmak isteseydik çoktan satardık ve yıllar önce ülkeyi terk ederdik. Olayların başladığı ilk günden bugüne kadar bir gün bile ülke dışına çıkmadık, burada kaldık."

Arazilerine bakmanın kendileri için büyük bir üzüntüye dönüştüğünü dile getiren Sami, bölgenin askeri alan ilan edilmesi nedeniyle belirlenen hattı geçenlerin kendi sorumluluklarını üstlenmek zorunda kaldığını ifade etti.

Toprağın kendisi için anlamının çok derin olduğunu dile getiren Sami, "Toprak insan için bağlılık ve kararlılık demektir. Toprak vatandır, her insanın geçim kaynağıdır. Toprak hayattır." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından geçen yaklaşık bir yılda Kuneytra ve Dera illerinde 9 askeri üs kurarak yaklaşık 12 bin dönüm araziyi işgal etti.

Şam yönetimi, İsrail ordusunun Kuneytra ve Dera kırsalına düzenlediği baskınlar ile sivillere yönelik saldırılarının 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ettiğini belirtiyor.

İsrail'in işgal altında tuttuğu tüm Suriye topraklarından çekilmesi gerektiğini vurgulayan Şam yönetimi, uluslararası topluma da Tel Aviv'in saldırılarına karşı sorumluluk üstlenme çağrısında bulunuyor.

İsrail ordusu Suriye topraklarında sürdürdüğü ihlallerin yanı sıra "Sufa 53 Hattı" adı altında bölgede kazı, hafriyat ve tahkimat çalışmaları yürütüyor.

"Sufa 53" (Büyük Fırtına) projesi kapsamında İsrail, 2022 yılından bu yana Golan Tepeleri'ne paralel olarak 8 metre genişliğinde ve 5 metre derinliğinde askeri bir hendek kazıyor.

Proje, 1974 yılında imzalanan kuvvetlerin ayrılması anlaşması uyarınca silahsızlandırılan bölgede yer alıyor.

İsrail'in bölgede yürüttüğü bu kazı çalışmaları, Kuneytra ve Dera kırsalında yaşayan yerel halkın en önemli geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılık faaliyetlerine de ciddi zararlar veriyor.