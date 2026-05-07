İsrail'in Kuzeyinde Hava Alarmı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in Kuzeyinde Hava Alarmı

07.05.2026 02:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in kuzeyinde düşman hava aracı şüphesiyle sirenler çaldı, Lübnan ile gerginlik arttı.

İsrail'in kuzey bölgelerinde sirenlerin çaldığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamalarda, Manara ve Margaliyot bölgelerinde sirenlerin devreye girdiği, daha sonra Kiryat Şimona çevresinde "düşman hava aracı sızması" şüphesiyle alarm durumuna geçildiği aktarıldı.

İsrail İç Cephe Komutanlığı da bölgede insansız hava aracı tespit edilmesinin ardından uyarı sirenlerinin çaldığını duyurdu.

Yerel kaynaklar, Lübnan'ın güneyinden roket ve insansız hava aracı saldırılarının ardından İsrail'in kuzeyinde alarm sistemlerinin devreye girdiğini aktardı.

İsrail basını, İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a akşam saatlerinde düzenlediği saldırıda Hizbullah'a bağlı Rıdvan Güçleri komutanı Malik Balut'un öldürüldüğünü iddia etmişti.

Hizbullah'tan Balut'a ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Hizbullah: Ateşkes ihlalleri ve işgale karşılık, Lübnan'da İsrail askerlerini hedef aldık

Öte yandan, Hizbullah'tan dün yapılan açıklamada, "İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ettiği ve Lübnan'ın güneyinde işgal ve sivil yerleşimlere yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtilerek, buna karşılık olarak farklı bölgelerde İsrail askeri unsurlarını hedef alan 17 saldırı gerçekleştirildiği" duyuruldu.

Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerinin toplandığı noktaların, zırhlı araçların, tankların ve askeri unsurların roketatar, havan topu ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığı vurgulanan açıklamada, "Ateşkes ihlalleri ve işgale karşılık olarak, Lübnan'da İsrail askerlerini hedef aldık." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, farklı bölgelerde İsrail askeri birliklerine ve araçlarına yönelik çok sayıda saldırı düzenlendiği, bazı noktalarda doğrudan isabet sağlandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda 2 bin 715 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 353 kişi yaralandı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürerken, Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Kuzeyinde Hava Alarmı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl “kaza” sanıldı Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı 3 yıl “kaza” sanıldı! Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı
Tahran’da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü Tahran'da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü
Kayseri’de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Kayseri'de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Trump duyurdu: Hürmüz’de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu
Trump’ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü
İran’dan Çin’e kritik ziyaret Zamanlama hayli manidar İran'dan Çin'e kritik ziyaret! Zamanlama hayli manidar

00:03
Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
23:32
ODTÜ’deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
ODTÜ'deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
23:26
Beşiktaş’tan Sergen Yalçın açıklaması
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması
22:18
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal’ı AK Parti’ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal'ı AK Parti'ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
21:39
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
20:22
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 04:18:05. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'in Kuzeyinde Hava Alarmı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.