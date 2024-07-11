İsrail'in kuzeyindeki Batı Celile bölgesine Lübnan'dan İHA saldırısı: Bir kişi ağır yaralandı

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İsrail'in kuzeyindeki Batı Celile bölgesine Lübnan'dan geldiği bildirilen patlayıcı yüklü insansız hava aracı (İHA) saldırısında bir kişi ağır yaralandı.

İsrail acil yardım servisi Magen David Adom'a göre, olay Batı Celile'deki Kibbutz Kabri yakınlarında yaşandı.

Bölgeye patlayıcı yüklü İHA'nın isabet etmesi nedeniyle bir kişi ağır yaralandı.

Öte yandan, ordudan yapılan açıklamaya göre, Lübnan'dan İsrail hava sahasına giren çok sayıda İHA, Batı Celile'de çeşitli bölgeleri etkiledi.

Ayrıca, Yukarı Celile'de de birkaç şüpheli İHA'nın hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğine yer verildi.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.