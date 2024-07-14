İsrail'in Kuzeyindeki Kiryat Şimona Bölgesine Hizbullah Saldırısı: 4 İsrail Askeri Yaralandı

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İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şimona bölgesine Hizbullah'ın düzenlediği füze saldırısında, 4 İsrail askerinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kiryat Şimona bölgesi ve çevresine atılan füzeler sonucunda 1'i ağır 4 İsrail askeri yaralandı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da Lübnan'dan Kiryat Şimona'ya yapılan atışların, 4 kişinin yaralanmasına ve yangına yol açtığını aktarmıştı.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan bir başka yazılı açıklamada ise "Orduya ait bir savaş uçağı, Lübnan'ın güneyindeki En-Nabtiyye kentine bağlı Kfar Tebnit bölgesinde bulunan Hizbullah saha komutanını hedef aldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu kişinin kimliğine ilişkin bilgi verilmezken, Hizbullah'tan ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.