İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile bölgesine roket saldırısı - Son Dakika
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İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile bölgesine roket saldırısı

İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile bölgesine Lübnan'dan fırlatılan 2 roketten biri düştü. Altyapıda hafif hasar meydana geldi.

28.08.2024 21:16
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İsrail basını, Lübnan'ın güneyinden fırlatılan 2 roketten birinin ülkenin kuzeyindeki Yukarı Celile bölgesinde altyapıya hafif zarar verdiğini yazdı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberinde, İsrail'in kuzeyinde yer alan Yukarı Celile'deki Kiryat Şmona yerleşim birimi yakınlarında iki roketin tespit edildiği belirtildi.

Roketlerden birinin Yukarı Celile'deki Bölge Konseyinin girişine düştüğüne ve altyapıda hafif hasarın meydana geldiğine yer verilen haberde, olayda yaralanan olmadığı kaydedildi.

Hizbullah, İsrail'in kuzeyini hedef aldı

Hizbullah'tan yapılan açıklamada da "işgal altındaki Kefr Şuba tepelerinde bulunan es-Semaka bölgesinin roketlerle hedef alındığı" bildirildi.

İsrail'in kuzeyindeki Yaara yerleşim bölgesinde bulunan askeri mevkilerin kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef alındığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu saldırının İsrail'in dün gece Lübnan'ın doğusundaki Beka bölgesine saldırısına misilleme olarak yapıldığı aktarıldı.

Ayrıca, Kefr Şuba'daki Ruveysatel-Alem mevkisini ve Blida bölgesindeki Beyad bölgesinin "uygun silah ve roketlerle" hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Menara yerleşim biriminde İsrail askerlerinin kullandığı binaların hedef alındığı belirtildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı da İsrail ordusunun fosfor bombalarıyla el-Hıyam beldesini hedef alması sebebiyle bir kişinin yaralandığını duyurdu.

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde İsrail ordusunun Kefr Killa beldesi ile el-Adise beldesini bombaladığı aktarıldı.

Haberde, İsrail ordusunun topçu atışlarıyla el-Cibin beldesinin kuzeyini hedef alması sebebiyle zeytinliklerde ve geniş tarım alanlarında yangın çıktığı ifade edildi.

İsrail ordusu "Hizbullah'ın askeri altyapısını" hedef aldığını duyurdu

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Bekaa'nın batısındaki Ayn et-Tiyne bölgesinde "Hizbullah'ın askeri altyapısını" hedef aldığı aktarıldı.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki el-Adise ve Kefr Killa bölgelerinde Hizbullah'a ait gözlem noktalarına saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Lübnan'ın güneyinden fırlatılan bir roketin Yukarı Celile bölgesine düştüğü belirtilen açıklamada, bölgede uyarı sirenlerinin çaldığı ve herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı aktarıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile bölgesine roket saldırısı - Son Dakika
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