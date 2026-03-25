İsrail'in Kuzeyine Roket Saldırısı
İsrail'in Kuzeyine Roket Saldırısı

25.03.2026 16:20
Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine roket saldırısı düzenlendi, iki kişi hafif yaralandı.

İsrail basını, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyindeki Karmiel bölgesine düzenlenen roket saldırıları nedeniyle iki kişinin hafif yaralandığını bildirdi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, İsrail'in kuzeyine atılan roketler nedeniyle Kiryat Şimona ve Karmiel bölgelerinde bazı alanlara roket parçaları ve şarapneller düştüğü belirtildi.

Karmiel'de şarapnel parçaları nedeniyle hafif yaralanan 50'li yaşlardaki iki kişiye müdahale edildiği kaydedildi.

Haberde, roket saldırısı nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şimona, Karmiel, Celile ve işgal altındaki Golan Tepeleri dahil geniş bir alanda sık aralıklarla sirenlerin çaldığı aktarıldı.

Hizbullah, Lübnan'a yönelik havadan ve karadan saldırılarını şiddetlendiren İsrail'e sık sık roket ve dron saldırıları düzenliyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1072 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Diyarbakır’da trafikte yol verme kavgası kamerada Diyarbakır'da trafikte yol verme kavgası kamerada
Kabine sonrası Erdoğan’dan “İran“ mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız Kabine sonrası Erdoğan'dan "İran" mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız
Okan Buruk, Galatasaray’a 2 gol atan yıldız isme göz koydu Okan Buruk, Galatasaray'a 2 gol atan yıldız isme göz koydu
Fenerbahçe’den yanlış suçlama ve iftiralara karşı suç duyurusu Fenerbahçe'den yanlış suçlama ve iftiralara karşı suç duyurusu
İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri
Türkiye hayranı Miroslava Montemayor sosyal medyayı bu kez Türkçe şarkıyla salladı Türkiye hayranı Miroslava Montemayor sosyal medyayı bu kez Türkçe şarkıyla salladı

16:43
Galatasaray taraftarından Türk futbolunu sarsacak Mert Hakan Yandaş bildirisi
Galatasaray taraftarından Türk futbolunu sarsacak Mert Hakan Yandaş bildirisi
16:16
Dünyada benzeri az İran, ABD’nin göz bebeğine saldırdı
Dünyada benzeri az! İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı
15:56
BİM’de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı
BİM'de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı
15:55
Futbolcu cinayetinde aileye skandal teklif: Oğlumun kanıyla ev mi alayım
Futbolcu cinayetinde aileye skandal teklif: Oğlumun kanıyla ev mi alayım!
15:41
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni görüntü Ünlü rapçinin tavırlarına dikkat
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni görüntü! Ünlü rapçinin tavırlarına dikkat
15:19
Arda’dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri
Arda'dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri
