İsrail'in Kuzeyine Roket Saldırısı: 2 Ölü

İsrail'in kuzeyine düzenlenen roket saldırısında 2 kişinin öldüğü bildirildi.
Ordudan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Celile ve Hayfa bölgelerine atılan roketler nedeniyle sirenlerin çaldığı belirtildi.
Bölgeye yaklaşık 25 roket atıldığı, bunlardan bazılarının hava savunma sistemlerince engellendiği kaydedildi.
Öte yandan İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, roket saldırıları nedeniyle ülkenin kuzeyinde 2 kişinin öldüğünü duyurdu.
İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırında yer alan Metula yerleşim bölgesine sabah saatlerinde düzenlenen roket saldırısında 5 kişi ölmüş, 1 kişi de yaralanmıştı.
İsrail basını, Metula'da ölen 4 kişinin yabancı uyruklu tarım işçisi olduğunu yazmıştı.
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