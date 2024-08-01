İsrail'in kuzeyine roket saldırısı: Sirenler çaldı - Son Dakika
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İsrail'in kuzeyine roket saldırısı: Sirenler çaldı

Lübnan topraklarından yaklaşık 48 saat sonra ilk kez roketlerin atıldığı İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki bazı bölgelerde atılan roketler nedeniyle sirenlerin çaldığı belirtildi. Hizbullah, saldırıyı üstlenerek İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Şemaa beldesine düzenlediği saldırıya misilleme olarak onlarca katyuşa roketinin ateşlendiğini açıkladı. Lübnan basını ise İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Ramya ve Ayta eş-Şaab beldelerine topçu saldırısı düzenlediğini yazdı.

01.08.2024 23:41
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Lübnan topraklarından yaklaşık 48 saat sonra ilk kez roketlerin atıldığı İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki bazı bölgelerde atılan roketler nedeniyle sirenlerin çaldığı belirtildi.

Saldırıya ilişkin detay verilmezken, sosyal medyada Celile'nin batısındaki bir bölgede İsrail'e ait hava savunma sistemlerinin aktif hale geldiğini gösteren görüntüler paylaşıldı.

Bölgede hava savunma sisteminin roketleri imhası sırasında oluşan patlama sesleri duyulurken, resmi makamlardan can kaybı veya maddi hasar olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Hizbullah, saldırıyı üstlendi

Öte yandan Hizbullah, resmi Telegram hesabından bir açıklama yayımlayarak saldırıyı üstlendi.

Açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Şemaa beldesine düzenlediği saldırıya misilleme olarak onlarca katyuşa roketinin ateşlendiği kaydedildi. Ayrıca İsrail'in yasa dışı Matzuva yerleşim biriminin de hedef alındığı belirtildi.

Lübnan basını ise İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Ramya ve Ayta eş-Şaab beldelerine topçu saldırısı düzenlediğini yazdı.

Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail ordusuna ait hava araçlarının öğleden sonra Lübnan'ın sınır hattında yer alan Şemaa beldesindeki bir evi hedef aldığını bildirmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu saldırıda Suriye uyruklu 4 sivilin hayatını kaybettiği ve 5 Lübnanlı sivilin yaralandığı ifade edilmişti.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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