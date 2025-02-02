İsrail'in Lübnan'a Ateş Açması

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Lübnan'ın güneyinde işgale devam eden İsrail ordusu, Yarun beldesine geçmeye çalışanlara ateş açtı.

Lübnan resmi ajansı NNA, ülkenin güneyindeki Bint Cubeyl ilçesine bağlı Yarun beldesine girmek isteyen Lübnanlılara, İsrail askerleri tarafından ateş açıldığını duyurdu.

Lübnan basını da Yarun beldesi yakınlarında toplanan halka, İsrail'in silahlı insansız hava aracıyla ses bombası attığını ve bölgede görev yapan basın mensuplarına yönelik de ateş açtığını aktardı.

Öte yandan İsrail güçlerinin çekilerek Lübnan ordusunun dün konuşlandığı Aytarun beldesine de bölge sakinlerinin girmeye başladığı ifade edildi.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı ve İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyine "tam olarak yerleşmediğini" ileri sürerek, işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.