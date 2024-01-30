 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği baskınlarda 2 Hizbullah üyesi öldü, 2 sivil yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği baskınlarda 2 Hizbullah üyesi öldü, 2 sivil yaralandı

Lübnan'ın güney sınırına yapılan İsrail baskınlarında 2 Hizbullah üyesi öldürülürken, 2 sivil de yaralandı. İsrail güçleri, ülkenin güneyindeki 8 kasaba ve köye hava saldırısı düzenleyerek evleri yerle bir etti. Ayrıca, İsrail'in bölgedeki 15 kasaba ve köye yaklaşık 100 top mermisi attığı ve birçok evin hasar gördüğü bildirildi. Hizbullah ise İsrail hedeflerine saldırdığını açıkladı. Çatışmalarda şu ana kadar 239 kişi öldü.

İsrail\'in Lübnan\'a düzenlediği baskınlarda 2 Hizbullah üyesi öldü, 2 sivil yaralandı
30.01.2024 - 10:50,
Abone Ol

BEYRUT, 30 Ocak (Xinhua) -- Lübnan'ın güney sınırına düzenlenen İsrail baskınlarında iki Hizbullah mensubu öldürülürken iki sivil de yaralandı.

Adlarının gizli kalması koşuluyla Pazartesi günü Xinhua'ya konuşan Lübnanlı askeri kaynaklar, İsrail güçlerinin ülkenin güneyindeki 8 kasaba ve köye 14 hava saldırısı düzenleyerek üç evi yerle bir ettiği bilgisini paylaştı. Kaynaklar ayrıca bölgedeki 15 kasaba ve köye İsrail tarafından yaklaşık 100 top mermisi atıldığını, 8 evin yıkıldığını ve 25 evin de hasar gördüğünü bildirdi.

Öte yandan Hizbullah, aralarında El Samaka, El Motella ve Zarit kışlasının da bulunduğu bazı İsrail hedeflerine saldırdığını açıkladı.

Hizbullah, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırılara destek vermek amacıyla 8 Ekim'de İsrail mevzilerine çok sayıda roket fırlatmıştı. İsrail'in de Lübnan'ın güneydoğusuna ağır topçu ateşi açarak karşılık vermesiyle Lübnan-İsrail sınırında tansiyon giderek artıyor.

Lübnan güvenlik kaynaklarına göre, Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmalarda Lübnan tarafında şu ana kadar 173'ü Hizbullah mensubu ve 39'u sivil olmak üzere 239 kişi öldürüldü.

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Lübnan, İsrail, Orta Doğu, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a düzenlediği baskınlarda 2 Hizbullah üyesi öldü, 2 sivil yaralandı - Son Dakika


11:51
Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde
11:41
14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası 14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası
11:33
Davutoğlu'na yanıt veren Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: Bana başbakanlık teklif edildi Davutoğlu'na yanıt veren Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: Bana başbakanlık teklif edildi
11:33
Yerel seçimlerde sandık görevlilerin alacağı ücretler belli oldu Yerel seçimlerde sandık görevlilerin alacağı ücretler belli oldu
11:23
Fenerbahçe'den ayrılan Miguel Crespo, Rayo Vallecano'ya transfer oldu Fenerbahçe'den ayrılan Miguel Crespo, Rayo Vallecano'ya transfer oldu
11:19
TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
11:15
'Oz Büyücüsü' filmindeki ikonik kırmızı ayakkabıları çalan hırsıza 23 bin 500 dolar para cezası "Oz Büyücüsü" filmindeki ikonik kırmızı ayakkabıları çalan hırsıza 23 bin 500 dolar para cezası
11:02
Fenerbahçe, ''Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu'' dedirtecek! Serdar Dursun geri dönüyor Fenerbahçe, ''Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu'' dedirtecek! Serdar Dursun geri dönüyor

Son Dakika
11:51 Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde
11:41 14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası
11:33 Davutoğlu'na yanıt veren Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: Bana başbakanlık teklif edildi
11:33 Yerel seçimlerde sandık görevlilerin alacağı ücretler belli oldu
11:23 Fenerbahçe'den ayrılan Miguel Crespo, Rayo Vallecano'ya transfer oldu
11:19 TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
11:15 "Oz Büyücüsü" filmindeki ikonik kırmızı ayakkabıları çalan hırsıza 23 bin 500 dolar para cezası
11:02 Fenerbahçe, ''Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu'' dedirtecek! Serdar Dursun geri dönüyor
11:02 CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'ın paylaşımının altına herkes aynı şeyi yazdı
10:55 Bircan Bali, eski partneri Seren Serengil'e yüklendi: Mantığı yok, kafası çalışmıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 12:15:40. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail'in Lübnan'a düzenlediği baskınlarda 2 Hizbullah üyesi öldü, 2 sivil yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement