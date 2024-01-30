İsrail\'in Lübnan\'a düzenlediği baskınlarda 2 Hizbullah üyesi öldü, 2 sivil yaralandı

BEYRUT, 30 Ocak (Xinhua) -- Lübnan'ın güney sınırına düzenlenen İsrail baskınlarında iki Hizbullah mensubu öldürülürken iki sivil de yaralandı.
Adlarının gizli kalması koşuluyla Pazartesi günü Xinhua'ya konuşan Lübnanlı askeri kaynaklar, İsrail güçlerinin ülkenin güneyindeki 8 kasaba ve köye 14 hava saldırısı düzenleyerek üç evi yerle bir ettiği bilgisini paylaştı. Kaynaklar ayrıca bölgedeki 15 kasaba ve köye İsrail tarafından yaklaşık 100 top mermisi atıldığını, 8 evin yıkıldığını ve 25 evin de hasar gördüğünü bildirdi.
Öte yandan Hizbullah, aralarında El Samaka, El Motella ve Zarit kışlasının da bulunduğu bazı İsrail hedeflerine saldırdığını açıkladı.
Hizbullah, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırılara destek vermek amacıyla 8 Ekim'de İsrail mevzilerine çok sayıda roket fırlatmıştı. İsrail'in de Lübnan'ın güneydoğusuna ağır topçu ateşi açarak karşılık vermesiyle Lübnan-İsrail sınırında tansiyon giderek artıyor.
Lübnan güvenlik kaynaklarına göre, Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmalarda Lübnan tarafında şu ana kadar 173'ü Hizbullah mensubu ve 39'u sivil olmak üzere 239 kişi öldürüldü.
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