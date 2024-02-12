İsrail'in Lübnan sınırında düzenlediği hava saldırılarında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan sınırında düzenlediği hava saldırılarında 2 kişi yaralandı

İsrail\'in Lübnan sınırında düzenlediği hava saldırılarında 2 kişi yaralandı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesine düzenlediği hava saldırılarında 2 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırılar sonucu bir evdeki 2 kişi ağır yaralanırken, diğer 3 kişi güvenli bölgeye tahliye edildi. Bu saldırılar nedeniyle Lübnan'ın sınır bölgelerinde 80 binden fazla sivil yerinden edildi.

12.02.2024 16:29
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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesine art arda düzenlediği hava saldırılarında 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları, sınırın hemen yanında yer alan Tel el-Avayda bölgesine üst üste iki hava saldırısı düzenledi.

Savaş uçaklarının yine sınırda yer alan Lübnan'ın El-Hiyam ve Marun er-Ras beldesindeki boş evleri hedef aldığı kaydedildi.

NNA'da yer alan başka bir haberde, İsrail ordusunun Teyr Harfa beldesinin merkezinde bir eve hava saldırısı düzenlediği ifade edildi.

Saldırı sonucu evdeki 2 kişinin ağır yaralandığı ve ambulansla hastaneye kaldırıldıkları bildirildi.

Evde mahsur kalan diğer 3 kişinin de sivil savunma ekiplerince güvenli bölgeye tahliye edildikleri aktarıldı.

İsrail güçleri, 4 ayı aşkın süredir Lübnan'ın güneyindeki 120 kilometrelik sınır hattında yer alan köy, belde ve ilçelere hava saldırıları düzenliyor.

Söz konusu saldırılar nedeniyle Lübnan'ın sınır bölgelerinde 80 binden fazla sivil yerinden edildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda, 188 Hizbullah mensubu, 8 Emel Hareketi üyesi, 31 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnanlı güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrailli asker öldürüldü.

Kaynak: AA

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