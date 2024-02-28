İsrail\'in Lübnan\'a düzenlediği hava saldırılarında üç kişi hayatını kaybetti

BEYRUT, 28 Şubat (Xinhua) -- Lübnanlı askeri kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının Salı günü Lübnan'ın güneyindeki bir köye düzenlediği üç hava saldırısında bir Hizbullah mensubu ile Filistin İslami Cihad Hareketi'ne bağlı Kudüs Tugayları'ndan iki kişinin hayatını kaybettiğini ve dört sivilin de yaralandığını söyledi.
Öte yandan Hizbullah mensupları Carmak Dağı'ndaki bir İsrail hava üssüne çok sayıda füze saldırısı düzenledi.
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ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi tarafından yapılan ankete göre, İstanbul'da bir yerel seçim olsa, Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında büyük bir rekabet yaşanacağı ortaya çıktı. Ankete katılanların %41.9'u İmamoğlu'na, %40.8'i ise Kurum'a oy vereceğini belirtti.
Erzincan İliç'te altın madeninde meydana gelen faciada toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları devam ederken işçi Uğur Yıldız ve 2 arkadaşının bulunduğu tabir edilen bölgede araç parçalarına ulaşıldı. Servis edilen fotoğraflarda bir kamyonet olduğu düşünülen aracın göstergesi ve yine başka bir aracın lastik kısımlarının yer aldığı görüldü.
Cristiano Ronaldo, Al Nassr formasıyla oynadığı maçta yaptığı tepki nedeniyle Suudi Arabistan Ligi Etik ve Disiplin Komitesi'ne sevk edildi. Verilecek ceza, en az 2 maçlık men ve para cezasını içerebilir.
Kırmızı et fiyatlarındaki artış, ilçeler arasında fiyat farklarını ortaya çıkarırken vatandaşlar, özellikle yakında başlayacak Ramazan ayı öncesi tekrar bir zamla karşılaşmaktan endişeleniyor. Et fiyatlarındaki fahiş artışın sebebi olaraksa Türkiye'deki hayvan varlığındaki azalış ve tekelleşme olarak gösteriliyor.
Kütahya'da vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandaki gençlerden birine sinirlendi. Erdoğan, sık sık sözünü kesen gence, "Delikanlı önce dinlemesini öğren" diyerek çıkıştı.
Partisinin Kütahya mitinginde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emekliye 10 bin lira seyyanen zam yapılsın" diyenlere yanıt verdi. Böyle bir zammın ülke ekonomisine etkilerini hesap eden Erdoğan, "Birileri çıkıp 10 bin lira seyyanen ekleyelim diye emeklileri tahrik ediyor. 16 milyon emeklimiz var. Bunu eklemek demek 1.7 trilyon lira eklemek demek. Devlet çalışanlarının yarısından fazlasına maaşlarını vermesek bu ilave gideri ancak karşılayabiliriz" ifadelerini kullandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Dipsizgöl Mahallesi'nde geçmişte uygulanan ancak zamanla unutulan bir gelenek, 4 yıldır yeniden yapılmaya başlandı. Kadınlar köy kahvesinde ve köy meydanında bir gün boyunca vakit geçirirken, erkeklere sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu ilginç gelenek, TÜBİTAK'ın da ilgisini çekti ve önümüzdeki hafta Eskişehir'de bölge finallerinde değerlendirmeye girecek.
Güzel oyuncu Rüya Coriç, Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna dahil oluyor. Coriç dizide Rüzgar'ın eski sevgilisi Sibel rolünü oynayacak.
Bundesliga 2'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki yıldız adayı Can Uzun, Türkiye Milli Takımı için tercihini yaptı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Uzun'u 22 Mart'taki Macaristan ve 26 Mart'taki Avusturya ile yapılacak özel karşılaşmalar için aday kadroya çağırmayı planlıyor.
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