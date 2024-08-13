İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 2 Hizbullah mensubu öldü - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 2 Hizbullah mensubu öldü

Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 2 mensubunun öldüğünü bildirdi. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ediyor.

13.08.2024 21:25
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Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 2 mensubunun öldüğünü bildirdi.

Hizbullah'ın resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarındaki kayıplara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında Fadi Muhammed Şehab ve İbrahim Cemil el-Aşi isimli iki Hizbullah mensubunun hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 409'a yükseldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 2 Hizbullah mensubu öldü - Son Dakika

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