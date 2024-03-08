İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 1 Hizbullah üyesi öldü

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BEYRUT, 8 Mart (Xinhua) -- İsrail'in Perşembe günü Lübnan'ın güneyindeki Ayterun köyünde bir evi hedef alan hava saldırısında 1 Hizbullah mensubu öldü, 3 sivil de yaralandı.

Adlarının gizli kalması koşuluyla Xinhua'ya bilgi veren Lübnanlı askeri kaynaklar, buldozerler, vinçler ve ambulanslarla donatılmış sivil savunma mensuplarının enkazı kaldırmak ve yaralıları hastanelere nakletmek için hızla olay yerine geldiğini söyledi.

İsrail'in, Lübnan'ın güneyinde bulunan 7 kasaba ve köye 11 hava saldırısı gerçekleştirdiğini, ayrıca güneydeki 12 kasaba ve köye 45 top mermisi attığını belirten kaynaklar, bu saldırılar sonucunda yaklaşık 11 evin yıkıldığı bilgisini paylaştı.

Öte yandan Hizbullah, savaşçılarının işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki Efdun yerleşimini füzelerle hedef aldığını ve Siyonist askeri komutanlığın yeni karargahını top mermileriyle vurduğunu duyurdu.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırıları desteklemek amacıyla Hizbullah'ın 8 Ekim'de İsrail'e onlarca roket atması ve İsrail'in de Lübnan'ın güneydoğusuna ağır topçu ateşi açarak karşılık vermesinden bu yana Lübnan-İsrail sınırında gerilim artarak devam ediyor.

Lübnan güvenlik kaynaklarına göre Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmalarda Lübnan tarafında şu ana kadar 342 kişi hayatını kaybetti.