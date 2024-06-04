İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İsrail\'in Lübnan\'a düzenlediği hava saldırısında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bir motosikleti hedef aldığı hava saldırısında 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bildirildi. Ayrıca İsrail'in attığı fosfor bombası nedeniyle Lübnan'ın güney sınırında yangın çıktı. Hizbullah Hareketi ise İsrail'e ait birlik ve mevzileri hedef aldı.

04.06.2024 20:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir motosikleti hedef aldığı hava saldırısında 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA), Nakura beldesinde bir motosikleti vurdu.

Saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İsrail'in attığı fosfor bombası yangına neden oldu

Ayrıca İsrail'in attığı fosfor bombası nedeniyle Lübnan'ın güney sınırında yer alan Merkaba beldesindeki küçük ormanlık alanda yangın çıktı.

İsrail savaş uçakları, Ayta Şaab beldesini de iki füzeyle hedef aldı.

Bekaa bölgesinde ise İsrail ordusuna ait İHA'larla Yahmar ve Labaya kasabaları arasındaki bir aracın hedef alındığı saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Hizbullah'tan İsrail hedeflerine saldırı

Öte yandan Lübnan'daki Hizbullah Hareketi de pike bombardıman İHA'larıyla Golan'da İsrail'e ait Maale Golani karargahındaki bir birlik ile bazı mevzileri hedef aldı.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırının "Nakura beldesinde düzenlenen suikasta verilen yanıt olduğu" ifade edildi.

Lübnan'ın Hula kasabası karşısında yer alan İsrail ordusuna ait Ramim kışlasının da top atışıyla hedef alındığı belirtildi.

İsrail, Lübnan'dan gönderilen İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise Lübnan'dan gönderilen İHA'nın ülkenin kuzey bölgesinde düşürüldüğü belirtildi.

Suriye sınırı yakınlarındaki Cebel-i Şeyh bölgesinde düşürülen İHA'nın herhangi bir can kaybı ya da yaralanmaya yol açmadığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Lübnan'ın Nakura beldesinde düzenlenen hava saldırısında bir Hizbullah üyesinin öldürüldüğü ifade edildi.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, kuzey sınırında da Hizbullah ile çatışıyor.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:04 Meclis’te kayyum protestosu AK Partili ve DEM’li vekiller birbirine girdi Meclis'te kayyum protestosu! AK Partili ve DEM'li vekiller birbirine girdi
19:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu
18:58 Cumhurbaşkanlığı’ndan AYM’nin iptal kararlarına ilk tepki Cumhurbaşkanlığı'ndan AYM'nin iptal kararlarına ilk tepki
18:34 AK Parti Milletvekili Ataman: Hepimiz kayyumdan rahatsızız AK Parti Milletvekili Ataman: Hepimiz kayyumdan rahatsızız
18:34 Erdoğan: Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 10-14 Haziran’da yatırılacak Erdoğan: Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 10-14 Haziran'da yatırılacak
20:58 EURO 2024 öncesi ciddi prova İşte İtalya-Türkiye maçının ilk 11’leri EURO 2024 öncesi ciddi prova! İşte İtalya-Türkiye maçının ilk 11'leri
20:46 Ali Koç’tan Mehmet Büyükekşi çıkışı: Aday olsa da olmasa da ibra etmeyeceğiz Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşi çıkışı: Aday olsa da olmasa da ibra etmeyeceğiz
19:54 Az daha kariyeri bitiyormuş Mbappe’den çok konuşulacak itiraf Az daha kariyeri bitiyormuş! Mbappe'den çok konuşulacak itiraf
19:08 Teknik değil, sportif direktör buldular Eski Galatasaraylı Beşiktaş’a geliyor Teknik değil, sportif direktör buldular! Eski Galatasaraylı Beşiktaş'a geliyor
18:30 Veda ederken “Tutunacak dalım yok“ demişti Okan Buruk’tan Erden Timur paylaşımı Veda ederken "Tutunacak dalım yok" demişti! Okan Buruk'tan Erden Timur paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 21:14:13. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement