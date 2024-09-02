İsrail, Lübnan'ın Güneyindeki Hedeflere Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'ın Güneyindeki Hedeflere Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Beyt Lif ve Ayta eş-Şaab beldelerine düzenlediği hava saldırılarında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamalarda, Beyt Lif beldesine düzenlenen saldırıda 1 kişinin öldüğü ve 2 kişinin yaralandığı, Ayta eş-Şaab beldesine düzenlenen saldırıda ise 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

02.09.2024 00:24
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İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Beyt Lif ve Ayta eş-Şaab beldelerine düzenlediği hava saldırılarında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, ülkenin güneyindeki Beyt Lif beldesine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda 1 kişinin öldüğü, biri kadın 2 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan bir başka açıklamada da İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Ayta eş-Şaab beldesine düzenlediği hava saldırısında 4 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Lübnan'ın Güneyindeki Hedeflere Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika

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