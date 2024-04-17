İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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BEYRUT, 17 Nisan (Xinhua) -- İsrail'in Salı günü akşam saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Şehabiye kasabasına düzenlediği hava saldırısında iki Hizbullah üyesi ve bir Emel Hareketi mensubu öldürülürken, üç sivil de yaralandı.

Adlarının gizli kalması koşuluyla bilgi veren Lübnan ordu kaynakları, İsrail dronelarının kasabanın merkezine doğru üç adet havadan karaya füze fırlatarak can kaybına ve yaralanmalara yol açtığını, ayrıca çok sayıda dükkana ve 22'den fazla eve hasar verdiğini söyledi.

Kaynaklara göre İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelere 6 adet hava saldırısı düzenlerken, birçok kasaba ve köyü topçu ateşiyle hedef aldı.

Öte yandan Hizbullah, İsrail'de birçok mevziiye saldırı düzenlediğini duyurdu.

Lübnan ordusundan bir kaynak Xinhua'ya verdiği demeçte, öğleden sonra Lübnan'dan 100'ü aşkın karadan karaya füzenin İsrail'in kuzeyine fırlatıldığını, füzelerden bazılarının İsrail'in Demir Kubbe sistemi tarafından engellendiğini doğruladı.

Aynı günün erken saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Ayn Baal köyünde sivil bir otomobile düzenlenen İsrail hava saldırısında yerel bir Hizbullah lideri öldürüldü. Öldürülen kişinin Şehabiye kasabasından Abou Jaafar Baz olduğu tespit edildi.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırıları desteklemek amacıyla Hizbullah'ın 8 Ekim'de İsrail'e onlarca roket atması üzerine İsrail'in de Lübnan'ın güneydoğusuna ağır topçu ateşi açarak karşılık vermesinden bu yana Lübnan-İsrail sınırında gerilim artarak devam ediyor.

Lübnan güvenlik kaynaklarına göre, Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmalarda Lübnan tarafında 269'u Hizbullah üyesi ve 75'i sivil olmak üzere 423 kişi öldürüldü.