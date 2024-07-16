İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 3 Suriye uyruklu çocuk hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırısında 3 Suriye uyruklu çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Lübnan güneyindeki Um el- Tut köyüne yönelik hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda Suriye uyruklu 3 çocuk hayatını kaybetti. Haberde başka detay verilmedi.
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik 8 Ekim 2023'ten beri düzenlediği aralıksız hava saldırılarında tarım arazileri ve meyve bahçelerinde işçi olarak çalışan Suriyeli aileler de hedef oluyor.
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