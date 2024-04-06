İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden sivil savunma görevlisi

Afyonkarahisar'da Kadir Gecesi Programı Huşu İçinde Gerçekleştirildi

Afyonkarahisar'da düzenlenen Kadir Gecesi programında cemaat, semaya ellerini açarak şükür ve af dileklerinde bulundu. Şuhut İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen özel program, Ulu Cami'de yapıldı ve Şuhut halkının yoğun katılımıyla gerçekleşti. Program, Kuran-ı Kerim tilaveti, mevlid-i şerif, salavatlar, tekbirler ve kasidelerle devam etti. İlçe Müftüsü Fatih Aytekin'in sohbet ve dua yapmasının ardından program sona erdi.