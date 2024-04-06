İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden sivil savunma görevlisi

İsrail'in geçen ay Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında yaralanan sivil savunma görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Lübnan Sivil Savunmasından yapılan yazılı açıklamada İsrail'in el-Hiyam bölgesine hava saldırısında yaşamını yitiren çalışanlarına ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada hayatını kaybeden Lübnanlının Musa Abdulkerim el- Musevi olduğu kaydedildi.
İsrail savaş uçakları, 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürüyor. İsrail, 22 Mart'ta el-Hiyam kasabasına hava saldırısı düzenleyerek bir konutu hedef almıştı.
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Lübnanlı sivillerin sayısı 54'e yükseldi.
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Afyonkarahisar'da düzenlenen Kadir Gecesi programında cemaat, semaya ellerini açarak şükür ve af dileklerinde bulundu. Şuhut İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen özel program, Ulu Cami'de yapıldı ve Şuhut halkının yoğun katılımıyla gerçekleşti. Program, Kuran-ı Kerim tilaveti, mevlid-i şerif, salavatlar, tekbirler ve kasidelerle devam etti. İlçe Müftüsü Fatih Aytekin'in sohbet ve dua yapmasının ardından program sona erdi.
Zonguldak Alaplı'da Kadir Gecesi dolayısıyla Merkez Camii'nde Sakal-ı Şerif'i görmek isteyenler yoğunluk oluşturdu. Teravih namazının ardından Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i ilçe halkına gösterildi. Ziyaretçiler, Sakal-ı Şerif'e dokunarak dualar okudu ve fotoğraf çekmeye çalıştı. Vatandaşlar, Sakal-ı Şerif'i görebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde şarjda bırakılan elektrikli bisiklet patladı ve yangına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Üsküdar'da düzenlenen Kadir Gecesi programında Şüheda Camisi'nde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, dualar, ilahi ve kasideler seslendirildi. Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlar eşliğinde gösterildi. Şehit aileleri ve gazilerin davet edildiği manevi bir atmosferde gerçekleşen programda cami avlusunda kandil şekeri ikram edildi.
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