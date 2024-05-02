İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında bir Hizbullah mensubu öldü, üç sivil yaralandı - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında bir Hizbullah mensubu öldü, üç sivil yaralandı

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki köylere düzenlediği hava saldırılarında bir Hizbullah mensubu öldürülürken, üç sivil ise yaralandı. İsrail'e ait bir savaş uçağı Tayr Harfa köyüne iki füze atarak bir evi yerle bir etti ve evin içinde bulunan bir Hizbullah mensubunu öldürdü. Adayse köyünü hedef alan başka bir hava saldırısında ise üç sivil yaralandı. Lübnan-İsrail sınırında gerilim artarak devam ediyor.

02.05.2024 10:45
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BEYRUT, 2 Mayıs (Xinhua) -- İsrail'in Çarşamba günü Lübnan'ın güneyindeki köylere düzenlediği hava saldırılarında bir Hizbullah mensubu öldürülürken, üç sivil ise yaralandı.

Adlarının açıklanmasını istemeyen Lübnanlı askeri kaynaklar Xinhua'ya yaptıkları açıklamada, İsrail'e ait bir savaş uçağının Lübnan'ın güneyindeki Tayr Harfa köyüne iki füze atarak bir evi yerle bir ettiğini ve evin içinde bulunan bir Hizbullah mensubunu öldürdüğünü belirtti.

Kaynaklara göre ülkenin güneydoğusundaki Adayse köyünü hedef alan bir başka hava saldırısında ise üç sivil yaralandı.

Askeri kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının Çarşamba günü Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinin doğu ve orta kesimlerindeki üç kasaba ve köye bir dizi hava saldırısı düzenlediğini kaydetti.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırıları desteklemek amacıyla Hizbullah'ın 8 Ekim'de İsrail'e onlarca roket atması üzerine İsrail'in de Lübnan'ın güneydoğusuna ağır topçu ateşi açarak karşılık vermesinden bu yana Lübnan-İsrail sınırında gerilim artarak devam ediyor.

Lübnan güvenlik kaynaklarına göre, Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmalarda Lübnan tarafında 445 kişi öldürüldü.

Kaynak: Xinhua

Lübnan, İsrail, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında bir Hizbullah mensubu öldü, üç sivil yaralandı - Son Dakika

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