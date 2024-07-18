İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında bir Hizbullah mensubu öldü, 12 kişi yaralandı - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında bir Hizbullah mensubu öldü, 12 kişi yaralandı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki El-Cumeyme beldesinde bulunan 3 katlı bir binaya hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucunda binanın tamamen yıkıldığı ve enkaz altında kalanların kurtarılması için arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Hizbullah, saldırıda Ali Cafer Maatuk adlı bir mensubunun hayatını kaybettiğini duyurdu. Saldırıda ayrıca 12 kişinin yaralandığı ve çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

18.07.2024 23:39
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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde 3 katlı bir binaya düzenlediği hava saldırısında bir Hizbullah mensubunun öldüğü, 12 kişinin yaralandığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail'e ait hava araçları, ülkenin güneyindeki El-Cumeyme beldesindeki 3 katlı bir binaya saldırı düzenledi.

Saldırı nedeniyle binanın tamamen yıkıldığı, enkaz altında kalanların kurtarılması için arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Hizbullah ise saldırı sonrası yaptığı açıklamada, Ali Cafer Maatuk adlı mensubunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Lübnan ve İsrail medyasında yayımlanan haberlerde ise Maatuk'un Hizbullah'ın saha komutanlarından biri olduğu iddia edildi.

Lübnan Sivil Savunma Dairesi de yaptığı açıklamada saldırı sonucu 12 kişinin yaralandığını ve bölgedeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında bir Hizbullah mensubu öldü, 12 kişi yaralandı - Son Dakika

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