İsrail\'in Lübnan\'a düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden 2 sivil son yolculuğuna uğurlandı

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden 2 sivil, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
İsrail savaş uçaklarının 28 Şubat'ta, Sur kentine bağlı Kafra beldesinde bir evi hedef alan hava saldırısında yaşamını yitiren Hüseyin Ali Hamdan ve eşi Manar Abadi için ailesi, yakınları ve belde sakinleri ile Hizbullah mensuplarının katılımıyla cenaze töreni düzenlendi.
Katılanların gözyaşları içerisinde çiftin resimlerini taşıdığı törende, beldedeki cami önünde kılınan namazın ardından cenazeler, belde mezarlığında toprağa verildi.
İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 222 Hizbullah mensubu, 45 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.
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Trabzon'un Çaykara ilçesinde Uzungöl'de yapılması planlanan HES projesine karşı bölge halkı protesto düzenledi. Uzungöl Turizimciler Derneği Başkanı Mehmet Keleş, projenin turizme ve çevreye zarar vereceğini belirterek, projenin yeniden incelenmesini ve iptal edilmesini talep etti.
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında yapılan mart ayı meclis toplantısında, şehrin inşası ve ihyası konusunda önemli adımlar atıldığı belirtildi. Asya, toplumun her kesimi için güzel işlere imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve siyasetin hizmet üretmek amacıyla yapıldığını vurguladı. Gelecek dönemde de aynı anlayışla hareket edeceklerini ve şehrin daha güzel bir şekilde inşa edilmesi için mücadele edeceklerini ifade etti.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Sarımsaklı Salı Pazarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi, pazar esnafıyla buluşup talepleri dinledi. Başkan Ergin, 'Gönülden gönüle sohbetlerimizde, hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını dinledik. Sarımsaklı'da yapacaklarımızı konuştuk' dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler ilçesinde kurulan Fatih Pazar Yeri'nde vatandaşlarla ve esnafla bir araya geldi. Vatandaşlar, hayat pahalılığından ve alım güçlerinin düşmesinden yakınarak sorunlarını dile getirdi. Çerçioğlu ise sosyal belediyecilik anlayışını artırarak devam ettireceklerini belirtti.
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Bekirler, Doğuca, Hamidiye, Ulupınar, Durasıl ve Hasköy Mahalleleri'ni ziyaret ederek, halkın ihtiyaçlarını karşılamak için çalışacağını söyledi.
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan Adayı Halil Posbıyık, meclis üyesi adaylarıyla birlikte Muhtarlar Derneği, Çilek Halk Otobüsçüleri Kooperatifi ve Murat Taksi durağını ziyaret etti. Posbıyık, 'Ereğli'de kaotik ortama ve çetelere izin vermem. Kdz. Ereğli halkının haklarını sonuna kadar savunacağım' dedi.
Cumhur İttifakı Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, Marmarisli gençlerle bir araya gelerek soruları cevapladı ve Marmaris'in geleceği için adım attığını belirtti.
1984-1994 yılları arasında iki dönem Batman Belediye Başkanlığı, 1987-1990 yılları arasında Doğu ve Güneydoğu Bölgeleri Belediyeler Birliği Başkanlığı, 20-21-26 dönem Batman Milletvekilliği yapan Hamidi, Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Hamidi'nin cenazesi, memleketinde defnedilmek üzere Batman'a getirilecek.
Kayseri'de hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandığı adreste yakalandı. Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir hastanenin bahçesinde bulunan kafeterya önünde yaşanan silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Saldırıda kullanılan tüfeklerden çıkan saçmalar, saldırıya uğrayan kişi haricinde orada bulunan ve kafeteryanın içerisinde oturan 6 kişiye daha isabet etti. Yaralılar acil servise taşınırken, saldırganların yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.
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