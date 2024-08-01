İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında Suriyeli aile hedef oldu

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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında Suriyeli bir ailenin hedef olduğu, ölü ve yaralıların bulunduğu belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusuna ait hava araçları Lübnan'ın sınır hattında yer alan Şemaa beldesindeki bir evi hedef aldı.

Saldırıda Suriyeli bir ailenin ikamet ettiği evin tamamen yıkıldığı, aile üyeleri arasında ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı.

Hava saldırısı sonrası bölgeye çok sayıda ambulansın intikal ettiği, sivil savunma ekiplerinin de enkaz altında arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.