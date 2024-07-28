İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıda 4 Hizbullah mensubu öldü

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BEYRUT, 28 Temmuz (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan'ın güneydoğusundaki Kefr Kila köyüne düzenlediği hava saldırısında 4 Hizbullah mensubu hayatını kaybetti.

Adlarının gizli kalması koşuluyla Xinhua'ya bilgi veren Lübnanlı askeri kaynaklara göre İsrail savaş uçakları, Hizbullah mensuplarını hedef almak için Kefr Kila köyündeki evlere iki saldırı düzenledi.

Kaynaklara göre İsrail savaş uçakları ve droneları Cumartesi günü Lübnan-İsrail sınır bölgesinin doğu kısımlarındaki dört köy ve kasabaya toplamda beş saldırı düzenledi. Ayrıca İsrail topçuları sekiz köy ve kasabayı yaklaşık 35 top mermisiyle bombalayarak maddi hasara ve yangınlara neden oldu. Lübnan sivil savunma ekipleri yangınları söndürmek için yoğun çaba gösterdi.

Hizbullah ise İsrail'in kuzeyinde bir "casusluk sistemini" ve bölgeye yapılan düşman askeri konuşlanmasını hedef aldığını duyurdu.