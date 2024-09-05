İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: Hizbullah Mensubu Öldürüldü - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: Hizbullah Mensubu Öldürüldü

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında Hizbullah mensubu Abbas Enis Eyyüb hayatını kaybetti. 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda Hizbullah kayıpları 434'e ulaştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, Kefra beldesine düzenlenen saldırıda bir ölü ve bir yaralı olduğunu açıkladı. Ayrıca, Lübnan'dan İsrail'e yönelik füze saldırıları ve insansız hava aracı saldırıları da gerçekleşti.

05.09.2024 17:47
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İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında bir Hizbullah mensubunun hayatını kaybettiği bildirildi.

Hizbullah yaptığı yazılı açıklamada, Abbas Enis Eyyüb adlı mensubunun İsrail'in Lübnan'ın güneyine saldırısında öldüğünü belirtti.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullah'ı arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalar ve karşılıklı saldırılarda yaşamını yitiren Hizbullah mensuplarının sayısı 434'e ulaştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in ülkenin güneyindeki Kefra beldesine saldırı düzenlediğini, saldırıda bir kişinin öldüğünü, bir kişinin yaralandığını aktardı.

Lübnan'dan İsrail'e füze saldırıları

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Ramot Naftali adlı yerleşim yerine 5 füze saldırısı düzenlendiği, 3 silahlı insansız hava aracı (SİHA) fırlatıldığı belirtildi.

Saldırılarda can kaybı olmadığı, Lübnan'dan gelen 3 SİHA'nın tespit edildiği, 2'sinin düştüğü ifade edilirken, diğer İHA hakkında bilgi verilmedi.

Hizbullah ise İsrail'in kuzeyindeki Beyt Hilal Kışlası'ndaki Sahel taburuna ait karargah ve Yara Kışlası'nı SİHA'larla hedef aldığını ve tam isabetle vurduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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