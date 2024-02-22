İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 2 sivil öldü, 3 sivil yaralandı - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 2 sivil öldü, 3 sivil yaralandı

İsrail\'in Lübnan\'a düzenlediği saldırılarda 2 sivil öldü, 3 sivil yaralandı

İsrail'in Lübnan'ın güneybatısını hedef alan saldırılarında 2 sivil hayatını kaybederken, 3 sivil yaralandı. Saldırılar sonucunda birçok ev yıkıldı ve hasar gördü. Lübnan-İsrail sınırında gerilim artarak devam ediyor.

22.02.2024 11:35  Güncelleme: 11:37
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BEYRUT, 22 Şubat (Xinhua) -- İsrail'in Çarşamba günü Lübnan'ın güneybatısını hedef alan saldırılarında 2 sivil öldürülürken, 3 sivil de yaralandı.

Lübnanlı tıbbi ve askeri kaynakların Xinhua'ya yaptığı açıklamaya göre, buldozer ve vinçlerle donatılan kurtarma ve ambulans ekipleri Mecdal Zun, Mansuri ve Hiyam köylerinde hedef alınan çok sayıda evin enkazını kaldırmak ve yaralıları yakındaki hastanelere taşımak üzere bölgeye gönderildi.

Xinhua'ya konuşan Lübnanlı askeri kaynaklar, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki 7 kasaba ve köye 12 hava saldırısı düzenleyip, güneydeki 13 kasaba ve köye 35 top mermisi atması sonucunda 8 evin yıkıldığını ve 24 evin de hasar gördüğünü bildirdi.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırıları desteklemek amacıyla Hizbullah'ın 8 Ekim'de İsrail'e onlarca roket atması ve İsrail'in de Lübnan'ın güneydoğusuna ağır topçu ateşi açarak karşılık vermesinden bu yana Lübnan-İsrail sınırında gerilim artarak devam ediyor.

Lübnan güvenlik kaynaklarına göre, Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmalarda Lübnan tarafında 205'i Hizbullah üyesi ve 59'u sivil olmak üzere 305 kişi öldürüldü.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 2 sivil öldü, 3 sivil yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 2 sivil öldü, 3 sivil yaralandı - Son Dakika
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