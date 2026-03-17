İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 11 Yaralı
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 11 Yaralı

17.03.2026 07:21
İsrail, Lübnan'daki çeşitli bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 11 kişiyi yaraladı.

İsrail'in, başkent Beyrut'un güney banliyösü (Dahiye) ile Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail güçleri güneydeki Ayta eş-Şab beldesinin eteklerine ilerlerken belde ve çevresine yoğun hava saldırıları düzenledi.

Haberde, İsrail'in Bint Cubeyl bölgesine bağlı Şakra beldesine düzenlediği saldırıda 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Güneydeki Sirifa kasabasına yönelik bombardımanda ise 4 kişi yaralandı.

Cebel Lübnan vilayetinin Aramun bölgesinde bir apartmanın hedef alındığı saldırıda, Etiyopyalı bir kadının yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail savaş uçakları, Beyrut'un Dahiye bölgesinde yer alan Haret Hureyk ve çevresindeki mahallelere iki hava saldırısı düzenledi.

İsrail'in ayrıca Tayyibe, Mecadil, Zebkin, Yater, Kana, Ayn Baal ve Deyr Kifa dahil olmak üzere Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda yerleşimi hedef aldığı, saldırıların sonuçlarına ilişkin ise henüz ayrıntılı bilgi bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 11 Yaralı - Son Dakika

SON DAKİKA: İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 11 Yaralı - Son Dakika
