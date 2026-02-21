İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 12 Ölü - Son Dakika
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 12 Ölü

21.02.2026 12:04
İsrail'in Lübnan'ın doğusuna düzenlediği hava saldırılarında en az 12 kişi hayatını kaybetti.

(ANKARA) - Lübnan devlet medyasına göre, İsrail'in Lübnan'ın doğusuna düzenlediği hava saldırılarında en az 12 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail savaş uçaklarının Baalbek'te yer alan Kasr Naba ve Tamnin et-Tahta beldelerinin ovalarını iki ayrı hava saldırısıyla hedef aldığını duyurdu. Ajansın haberine göre, Baalbek bölgesine bağlı Riyak beldesinde kara yolu üzerindeki El-Kard el-Hasan finans kurumunun yakınında bulunan bir bina düzenlenen hava saldırısında tamamen yıkıldı. Riyak'taki binaya yönelik saldırıda en az 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 30 kişinin ise yaralandığı belirtildi. NNA ayrıca, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın doğusundaki dağlık alanların eteklerinde bulunan Mahalla eş-Şara bölgesine de üç hava saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi.

İsrail ordusu ise Baalbek'e düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamasında, hedef alınan noktanın Hizbullah'a ait bir karargah olduğunu ve buranın "İsrail'e ve İsrail ordusuna karşı planlar yürütmek amacıyla kullanıldığını" öne sürdü. İsrail ordusu, Bekaa Vadisi'nde Hizbullah'a ait olduğunu ileri sürdüğü noktaları hedef aldığını ve bu bölgelerde "İsrail ile Lübnan arasındaki mutabakatların ihlal edildiği" öne sürdü.

İsrail ordusu ayrıca Lübnan'ın güneyindeki Ayn el-Hilve Filistin mülteci kampına da hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusu sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Ayn el-Hilve bölgesinde "teröristlerin faaliyet yürüttüğü bir Hamas komuta merkezinin" vurulduğunu savundu. Sidon kenti yakınlarındaki yoğun nüfuslu kampta düzenlenen saldırıda 2 kişinin öldüğü aktarıldı.

Kasım 2024'te ABD ve Fransa'nın arabuluculuğunda sağlanan ateşkes kapsamında, ilk aşamada hem İsrail askerlerinin hem de Hizbullah güçlerinin güney Lübnan'dan çekilmesi öngörülmüştü. Ancak ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'a yönelik neredeyse her gün saldırılar düzenlediği belirtiliyor.

Kaynak: ANKA

12:14
’Baba kız doğada’ hesabıyla tanınan Murat Kurtal’ın acı kaybı
'Baba kız doğada' hesabıyla tanınan Murat Kurtal'ın acı kaybı
12:08
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
11:28
Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz
Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz?
11:23
e-Devlet’te üç harfli kabus Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
11:02
Telegram üzerinden uyuşturucu pazarlığı Diyaloglar pes dedirtti
Telegram üzerinden uyuşturucu pazarlığı! Diyaloglar pes dedirtti
10:04
Özlem Gürses’in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
