İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki birçok beldeye hava saldırıları düzenledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları öğleden sonra ülkenin güneyindeki Nebatiye kentinde bulunan Bayyad Mahallesi'nde bir binayı hedef alarak yıktı.

İsrail ordusu ayrıca Nebatiye kentindeki Arapsalim, Kabriha ve Mecdel Silm beldelerine saldırı düzenlerken, güneyde Sur kentine bağlı Mecdel Zon beldesi yakınındaki Hasan Vadisi'ni de hedef aldı.

Nebatiye'ye bağlı Yahmar Şakif beldesine de topçu atışı yapıldığı bildirildi.

Öte yandan ülkenin doğusundaki Baalbek bölgesinde yer alan Hıraybe beldesinin kırsal kesimi de saldırıya uğradı.

Hizbullah'tan misilleme açıklaması

Öte yandan Hizbullah, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılara karşın misillemede bulunduğunu duyurdu.

Hizbullah, İsrail ordusunun Misgav üssüne roketler fırlattığını, ayrıca Hayfa kentindeki Hayfa Deniz Üssü'nün çok sayıda nitelikli roketle düzenlenen saldırıyla vurulduğunu öne sürdü.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanı Reken Nasreddin, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 100 artarak 394'e, yaralı sayısının ise 1130'a yükseldiğini açıklamıştı.