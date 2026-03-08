İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları - Son Dakika
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları

08.03.2026 18:30
İsrail, Lübnan'daki Ayn el-Hilva Kampı yakınlarına 2 hava saldırısı düzenledi. Hedefler belirsiz.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bulunan Ayn el-Hilva Filistin Mülteci Kampı'nın yakınına 2 hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail, Filistinli mültecilerin yaşadığı Ayn el-Hilva Kampı'nın yakınındaki Tamir bölgesine 2 hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırılarda ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanı Reken Nasreddin, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 100 artarak 394'e, yaralı sayısının ise 1130'a yükseldiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

18:28
