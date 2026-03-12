İsrail\'in Lübnan\'a Hava Saldırıları

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye ve yakınındaki Şueyfat-Marusiyye bölgesinde saldırı tehdidinde bulunduğu noktaya hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinin dışındaki Şueyfat-Marusiyye bölgesinde bir binayı hedef aldı.

İsrail uçakları ayrıca Dahiye'deki Leyleki Mahallesi'ne saldırı düzenledi.

İsrail ordusu kısa süre önce Şueyfat-Marusiyye bölgesi için saldırı tehdidinde bulunmuştu.

İsrail ordusu akşam saatlerinde de başkentteki El-Başura ve Balat Sokağı mahallelerinde saldırı tehdidinde bulunduğu 2 binayı ve Dahiye bölgesini hedef almıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 687'ye, yaralı sayısının 1774'e yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümeti, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 822 bin 600 kişinin başvurduğunu bildirmişti.