İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 3 Ölü

25.03.2026 11:41
İsrail ordusu Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 3 kişiyi hayatını kaybettirdi.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, sabaha karşı başkent Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi.

Ülkenin güneyindeki Sur kentine bağlı Burguliyye ve Batulay beldeleri de İsrail ordusunun hedefi oldu. Batulay'da bir eve düzenlenen saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Nebatiye kentine bağlı Doğu Zavter ile Batı Zavter beldeleri arasındaki bölgede bir evi bombalaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, hedef alınan ev yerle bir oldu.

İsrail savaş uçakları gece saatlerinde kentteki Duveyr beldesinde Hizbullah'ın yönettiği "El-Amana" isimli akaryakıt istasyonunu bombaladı. Kullanılamaz hale gelen akaryakıt istasyonunda çıkan yangın, sabah saatlerine kadar devam etti.

İsrail savaş uçakları Şarkiye beldesinde ise bir evi hedef alarak yerle bir etti.

Öte yandan İsrail ordusu, sınır hattında bulunan Marun Ras ve Yarun beldeleri ile Bint Cubeyl çevresine de topçu atışları gerçekleştirdi.

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1072 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

