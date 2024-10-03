İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 46 Ölü

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BEYRUT, 3 Ekim (Xinhua) -- İsrail'in son 24 saat içinde Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısı 46'ya, yaralı sayısı ise 85'e yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Baalbek-Hermel vilayetinde 5 kişinin öldüğünü ve 5 kişinin yaralandığını, Nebatiye vilayetinde ise 23 kişinin hayatını kaybettiğini ve 41 kişinin yaralandığını bildirdi.

Güney vilayetinde de 11 kişinin hayatını kaybettiği ve 21 kişinin yaralandığı belirtildi.

Bakanlık, Bekaa bölgesinde 6 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 17 kişinin yaralandığını, Lübnan Dağı'nda ise bir kişinin öldüğünü ve bir kişinin de yaralandığını kaydetti.