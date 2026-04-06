İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 9 Ölüm - Son Dakika
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 9 Ölüm

06.04.2026 10:17
İsrail ordusunun Lübnan'a yaptığı hava saldırılarında 9 kişi hayatını kaybetti, ölü sayısı 1461'e ulaştı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki beldelere gece saatlerinden bu yana gerçekleştirdiği hava saldırılarında 9 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail uçakları gece saatlerinde Sur kentine bağlı Burç Rahhal, Erzun ve Ganduriyye beldelerini hedef aldı. Burç Rahhal'daki saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinin Güney Aba, Safad Battih ve Haris beldelerine de saldırılar düzenledi. Güney Aba'daki saldırıda Belediye Başkanı Muhammed Tarhini ve 3 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesinde bulunan Meşgara, Suhmur, Kalaya ve Zelaya beldelerine sabahın erken saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda ev yıkıldı. Meşgara'daki saldırıda da ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Öte yandan Nebatiye vilayetine bağlı Tul beldesinde bir motosiklete hava saldırısı düzenlendi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1461 kişi hayatını kaybetmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 9 Ölüm - Son Dakika

